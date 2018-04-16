Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

9 Bin Kişi Alınacak!  (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) Başvurular Sona Eriyor

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmeti Birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecinde sona gelindi. 

banner396

9 Bin Kişi Alınacak!  (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) Başvurular Sona Eriyor

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmeti Birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecinde sona gelindi. 

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:50
9 Bin Kişi Alınacak!  (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) Başvurular Sona Eriyor

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmeti Birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecinde sona gelindi. 

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve ÖSYM'den yapılan duyuruda "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 9.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti. 

Söz konusu tercih işlemleri 18 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.  Tercih işlemlerinde Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları baz alınacak. Tercih yapmak ve kadro dağılımı ve diğer bilgileri içeren tercih kılavuzuna erişim sağlamak için osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlanlar Art Arda Yayımlandı! 16 Nisan Kamuya Personel Alım İlanları (Mülakatlı, Mülakatsız, Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)
İlanlar Art Arda Yayımlandı! 16 Nisan Kamuya Personel Alım İlanları (Mülakatlı, Mülakatsız, Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)
Sayıştay KPSS'siz Kadrolu Memur Alımı Başvuruları Başlıyor
Sayıştay KPSS'siz Kadrolu Memur Alımı Başvuruları Başlıyor
KPSS 60 ile İl Özel İdaresi Memuru Alımı Yapılıyor
KPSS 60 ile İl Özel İdaresi Memuru Alımı Yapılıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim