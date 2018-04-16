9 Bin Kişi Alınacak!  (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans) Başvurular Sona Eriyor

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmeti Birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecinde sona gelindi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve ÖSYM'den yapılan duyuruda "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 9.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu tercih işlemleri 18 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. Tercih işlemlerinde Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları baz alınacak. Tercih yapmak ve kadro dağılımı ve diğer bilgileri içeren tercih kılavuzuna erişim sağlamak için osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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