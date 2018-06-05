81 Hizmetli, Şoför, Büro Personeli ve İnfaz Koruma Memuru Alımı

En az lise mezunu büro personeli, hizmetli, şoför ve infaz koruma memuru alımı.

Adli Tıp Kurumu tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda, en az lise mezunu adaylar arasından 200 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirilmişti. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular önceki gün başladı. Memur adayları ise Adli Tıp Kurumunun kamu personeli alımının detaylarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak büro personeli, hizmetli, şoför ve infaz koruma memuru kadroları için istenen başvuru şartlarına haberimizde yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan ilanda, büro personeli, hizmetli, şoför ve infaz koruma memuru kadrolarına başvuru yapabilmek için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmaması, 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmaması, 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması, kamu haklarından mahrum olmaması, son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olması, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olması gerekmektedir. Öte yandan adayların KPSS'den en az 70 almış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Büro personeli:

Hizmetli

Şoför

İnfaz Koruma Memuru

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresinden 22 Haziran'a kadar müracaatını yapması gerekmektedir.

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