63 KPSS ile Tahsildar, VHKİ, Hizmetli ve Zabıta Memuru Alımı-En Az Lise

Güneykaya Belediyesi kamu personeli alımı başvuruları başladı.

Güneykaya Belediye Başkanlığı, geçtiğimiz hafta yayımladığı ilanında en az lise mezunu adaylar arasından, KPSS'den en az 63 alan adaylardan 5 adet memur alımı yapılacağı duyruldu. 4 kadroya yapılan memur alımı için istenen KPSS puan şartının 63 olması ise adayların kafalarını karıştırdı.

ALIM YAPILAN KADROLAR-MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

Kadro Unvanı Adedi Niteliği KPSS Puan Türü Tahsildar 1 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak KPSSP93 V.H.K.İ. 1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak KPSSP3 Hizmetli 1 Lise, meslek lisesi ve dengi okul mezunu olmak KPSSP94 Zabıta Memuru 2 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak KPSSP93

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki mezuniyet ile KPSS şartının yanı sıra aşağıdaki şartları da taşıyor olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış olmak.

Erkekler için zorunlu askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların 28 Haziran'a kadar aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir. Zabıta kadrosu için başvurular şahsen alınırken diğer kadrolar için başvurular posta yolu ile yapılabilmektedir.

İş Talep Formu

Kimlik fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

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