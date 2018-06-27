63-70 KPSS ile ve KPSS'siz 139 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 28 Haziran 2018

KPSS'siz ve KPSS 63 puan şartı ile memur alımı yapıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, ile Sivas Güneykaya Belediye Başkanlığı ve üniversiteler kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam memur alımı yapıyor. Yayımlanan bu ilanlara başvurular 28 Haziran 2018 günü sona erecek.

Başvurular için son saatlere girilmesi ile birlikte memur adayları, başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvurusu yarın sona erecek ilanları haberimizde derledik.

GİB 35 AVUKAT ALIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı 35 adet avukat alımı yapılacağı bildirildi.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KONTENJAN ANKARA 7 ANTALYA 1 BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL) 1 HATAY 1 İSTANBUL 22 KOCAELİ 1 MERSİN 1 ŞANLIURFA 1

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.198 3 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSSP3 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

BAŞVURU

İlana başvurular, 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi" ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır.

GÜNEYKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

Güneykaya Belediye Başkanlığı, KPSS 63 şartı ile 5 adet memur alımı yapılacağı duyruldu. 4 kadroya yapılan memur alımı için istenen KPSS puan şartının 63 olması ise adayların kafalarını karıştırdı.

Unvanı Adedi Niteliği Tahsildar 1 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak V.H.K.İ. 1 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Hizmetli 1 Lise, meslek lisesi ve dengi okul mezunu olmak Zabıta Memuru 2 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış olmak.

Erkekler için zorunlu askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

Zabıta Memuru Kadrosu için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birliktE belediyeye yapılacak. Zabıta kadrosu için başvurular şahsen alınırken diğer kadrolar için başvurular posta yolu ile yapılabilmektedir.

İş Talep Formu

Kimlik fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

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ANTALYA DOB PERSONEL ALIMI

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına pozisyonunda sözleşmeli 1 Orkestra Sanatçısı (Fagot) alınacaktır.

Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları ya da son sınıfta öğrenimlerine devam eden adaylar arasından yapılacak alımda KPSS şartı yok.

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANLARI

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Uşak Üniversitesi 34, Bitlis Eren Üniversitesi 3, Gaziantep Üniversitesi 27, Gümüşhane Üniversitesi 1, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 33 akademik personel alımı yapıyor.

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