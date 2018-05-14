60 KPSS Şartı ile Muvazzaf Astsubay Alımı Başvuru Detayları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 60 KPSS puanı ile astsubay alımı başvuruları devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü bir duyuru yayımlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kendi bünyesinde farklı sınıflarda ve branşlarda istihdam etmek üzere astsubay alımı yapacağını duyurdu. İlan DPB'de 12 Mayıs günü yayımlandı ve başvurular bu tarihten sonra alınaya başladı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı başvuru şartları şu şekilde;

Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans / KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar (Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Herhangi bir suçtan dolayı sicil kaydı olmaması.

Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

Herhangi bir kadın veya erkekle nikahsız yaşamamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular) olmak

MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı başvuurları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru Ekranına gitmek için tıklayın

Başvuru kılavuzuna gitmek için tıklayın

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