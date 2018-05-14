60 KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Sürüyor-Lise Üniversite Mezunu

Söğüt Belediye Başkanlığı itfaiye eri ve Zabıta memuru alımı başvuruları devam ediyor.

Belediye tarafından geçtiğimiz 10 Mayıs günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, lisans mezunları arasından ise İtfaiye Eri alımı yapılacağı bildirildi. Her kadroya 1'er kişi olmak üzere 2 personel alımı yapılacak.

MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Zabıta memuru ve itfaiye eri memuru kadrolarına başvuru için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular 28 Mayıs mesai bitimine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Söğüt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne adresine şahsen yapılacaktır.

Başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Mezuniyet belgesi

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf

KPSS puanına göre alım yapılacak sayının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak.

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