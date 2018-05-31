60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kamu Personeli Alımı (Hizmetli, Büro Personeli, Mühendis ve Şoför)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı personel alımı yapıyor.

TÜSEB tarafından geçtiğimiz gün DPB'de ve İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından 20 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan kamu personeli alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yapılmaktadır.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

BAŞVURU ŞARTLARI

Büro memuru kadrosu için adayların İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Basın ve Yayın, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Halkla İlişkiler. mezunu olması, Büro Yönetimi ve Sekreterlik için lisans mezunu, Hizmetli ve şoför kadroları için ise adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

İlanlarda istenen KPSS puan şartı 60 olarak açıklandı.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayın ve yeni sekmede açın.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

2. Açılan sayfada İşyeri Unvanı yazan kısma TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİyazın.

3. ARA butonuna tıklayın.

İlanlar aşağıda sıralanacaktır. İstediğiniz ilana buradan bakabilir ve başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

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