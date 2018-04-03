60 KPSS ile En Az Lise Mezunu 93 Büro Personeli Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS 60 şartı ile en az lise mezunu çok sayıda büro personeli alımı yapıyor.

Sahil Güvenlik tarafından DPB aracılığıyla bugün yayımlanan ilanda, en az lise mezunu adaylar arasından 240 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda kamu personeli alımı için başvuruların 9 Nisan günü alınmaya başlanacağına yer verildi. Büro personeli kadrosuna 93 personel alımı yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

Yapılacak başvurularda; 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarihi itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ALIM YAPILAN İLLER VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

Sahil güvenlilk Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana başvurular 9 Nisan günü başlayacak. Başvuru ekranı açıldığı anda KPSSCAFE olarka sizlere ulaştıracağız. Ekran açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için sitemizi aşağıdaki platformlardan takip edin.

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