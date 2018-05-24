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60 KPSS ile En Az Lise Mezunu 240 Kamu İşçisi Alımı Başvuru Son Günü: 25 Mayıs 2018

60 KPSS puanı ile en az lise mezunu adaylar arasından 240 personel alımı yapılıyor. Makina ve Kimya Endüstrisi'nin alımına başvuru için son saatlere girildi.

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60 KPSS ile En Az Lise Mezunu 240 Kamu İşçisi Alımı Başvuru Son Günü: 25 Mayıs 2018

60 KPSS puanı ile en az lise mezunu adaylar arasından 240 personel alımı yapılıyor. Makina ve Kimya Endüstrisi'nin alımına başvuru için son saatlere girildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 18:03
60 KPSS ile En Az Lise Mezunu 240 Kamu İşçisi Alımı Başvuru Son Günü: 25 Mayıs 2018

Makina ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürülüğü KPSS 60 puan şartı ile personel alımı başvurusu için son saatlere girildi.

MKEK tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda İŞKUR aracılığıyla 240 adet kamu işçisi alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanması ile birlikte binlerce kişi başvuru yapmak için İŞKUR'a akın etti. Edinilen son dakika bilgilerine göre MKEK kamu işçisi alımı başvuruları için son saatlere girildi. Yapılan duyuruda başvuruların 25 Mayıs günü mesainin bitimi ile sona ereceğine yer verildi.

60 KPSS ŞARTI VAR

Yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması ve KPSS'den en az 60 puan almış olması gerektiğine yer verildi.

MKEK DUYURUSU

Makina ve Kimya Endüstrisi tarafından yayımlanan duyuruda personel alımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’da bulunan işyerlerinde çalıştırılmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayılarda lise ve dengi okul mezunu toplam 240 daimi işçi alımı yapılacaktır.

Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, İŞKUR tarafından 2016 KPSSP94 türünden en az 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları ve başvuru süresi Türkiye İş Kurumu internet sitesinden takip edilebilir.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler."

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır.  Ekte belirtilen şartları taşıyan adaylar 25 Mayıs mesai bitimine kadar İŞKUR Bölge Müdürlüklerine müracaat edebilirler.

Başvuru kılavuzu ve her kadro için istenen özel şartlara gitmek için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Hülya 1 saat önce

İŞKUR sitesinden nasıl başvuru yapıcaz ya bulamıyorum ki sayfa da

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