60 KPSS ile Büro Personeli Kadrosuna 92 Kamu Personeli Alımı (Lise, Önlisans Mezunu)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 60 şartı ile büro personeli alımı yapıyor.

Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan ilanda 92 adet büro personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada alımlara başvuru yapacak adayların lise ve önlisans mezunu olması gerektiğine yer verildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında başvurular geçtiğimiz gün başladı. İnternet üzerinden başlayan başvurular için son tarih 30 Nisan olarak açıklandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

657 sayılı DMK'nın 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

HER KADRO İÇİN İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için TIKLAYIN

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARI İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA