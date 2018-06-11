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60 KPSS ile 500 İtfaiye Eri Alımı Yapılacak-En Az Lise

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 500 itfaiye eri alımı için ilan yayımladı. 60 KPSS şartı ile yapılan itfaiye eri alımı için başvurular başladı. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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60 KPSS ile 500 İtfaiye Eri Alımı Yapılacak-En Az Lise

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 500 itfaiye eri alımı için ilan yayımladı. 60 KPSS şartı ile yapılan itfaiye eri alımı için başvurular başladı. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:21
60 KPSS ile 500 İtfaiye Eri Alımı Yapılacak-En Az Lise

İstanbul Büyükşehir belediyesi bir ilan yayımladı.

Yayımlanan ilanda Büyükşehir Belediyesi, 60 KPSS şartı ile 500 adet itfaiye eri alımı için ilan yayımladı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alım için bayan ve erkek adaylar da başvuru yapabilecek.

KADRO DAĞILIMI, KPSS VE MEUZNİYET ŞARTI

Kadro

Unvanı

Hizmet

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Puanı

itfaiye Eri

GİH

10

385

Ortaöğretim kurumlanndan (lise veya dengi okul) mezun olmak.

Erkek

P94

En az 60 puan

İtfaiye Eri

GİH

10

25

Ortaöğretim kurumlannın İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallannın birinden mezun olmak.

Erkek

P94

En az 60 puan

itfaiye Eri

GİH

9

75

itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve itfaiyecilik önlisans programlannın birinden mezun olmak.

Erkek

P93

En az 60 puan

itfaiye Eri

GİH

9

3

Endüstri Mühendisliği Fndüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ye Sistem Mühendisliği / işletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

En az 60 puan

itfaiye Eri

GİH

9

3

istatistik / EKonometn lisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

 P3

En az 60 puan

itfaiye Eri

GİH

9

3

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın/Erkek

P3

En az 60 puan

İtfaiye Eri

GİH

9

3

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

Kadın/Erkek

P3

En az 60 puan

İtfaiye Eri

GİH

9

3

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın/Erkek

P3

En az 60 puan

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işle-nen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullan-ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edi-min ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynakla-nan malvarlığı değerlerini aklama veya ka-çakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik ça-ğına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağı-na gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunma-mak.
  • ilan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
  • Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilo-gramdan fazla fark olmaması,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurma-mış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarih-lerde doğanlar),
  • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  • Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu iti-bariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya-yımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 75 inci maddesinde belirtilen (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluş-larından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 25 Haziran tarihine kadar devam edecek. Başvurular http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları baş-vuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile bir-likte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yap-mak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-kanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yeni- kapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Ken-nedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19/6/2018 - 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

  •  Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onay-lanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  • Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuz-ca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  • 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
  • Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  • Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formu-na yapıştırılacak) (2 adet)

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 09:41
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Yorumlar
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Abdullah 3 saat önce

İtfaiye araçları (C) kamyon ve kamyonet ama bu ilanda (D) otobüs ehliyeti istio yannlislik yokmu

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Rc 2 saat önce

Diğer şehirler içinde alımlar olur mu?

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q 45 dakika önce

30 yas nedir ya sacmalik

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Mustafa 27 dakika önce

Ehliyet şartmı arkadaslar bir kişi cevapla ya bilirmi

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