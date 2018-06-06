60-65-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu 148 Memur Alımı (Haziran 2018 KPSS B İlanları)

KPSS B grubu puanı ile 148 memur alımı yapılıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS B grubu puanı ile 148 kadrolu memur alımı yapıldığı bildirildi. Yayımlanan ilanlarda aşağüıda yazan kurumlara memur alımı yapılacağı bildirildi.

En az lise mezunu adaylar arasından yapılan alımlar KPSS puanı ile yapılmaktadır. 2016 KPSS puanı ile yapılan alım için 60-65 ve 70 puan şartı aranmaktadır.

BAŞVURU DETAYLARI

Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı 140 memur alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

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