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60-65-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu 148 Memur Alımı (Haziran 2018 KPSS B İlanları)

2016 KPSS B grubu puan türü ile en az lise mezunu adaylar arasından 148 adet kadrolu memur alımı yapılıyor. DPB'de yayımlanan ve başvurusu devam eden ilanların detayları haberimizde.

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60-65-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu 148 Memur Alımı (Haziran 2018 KPSS B İlanları)

2016 KPSS B grubu puan türü ile en az lise mezunu adaylar arasından 148 adet kadrolu memur alımı yapılıyor. DPB'de yayımlanan ve başvurusu devam eden ilanların detayları haberimizde.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:17
60-65-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu Kadrolu 148 Memur Alımı (Haziran 2018 KPSS B İlanları)

KPSS B grubu puanı ile 148 memur alımı yapılıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS B grubu puanı ile 148 kadrolu memur alımı yapıldığı bildirildi. Yayımlanan ilanlarda aşağüıda yazan kurumlara memur alımı yapılacağı bildirildi.

En az lise mezunu adaylar arasından yapılan alımlar KPSS puanı ile yapılmaktadır. 2016 KPSS puanı ile yapılan alım için 60-65 ve 70 puan şartı aranmaktadır.

BAŞVURU DETAYLARI

Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması, atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı 140 memur alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.06.2018 15:34
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Elif 1 saat önce

60 65 diyosunuz puanı gerçekle hiç alakanız yok ve benim hakkımı kim yiyosa asla helal etmiyorum ilk sualiniz olsun dilerim 9 yıldır emdigim sütü burnumdan getirdiniz sizinde gelsin

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