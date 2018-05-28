Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

55 ve 60 KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda Söğüt Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular devam ediyor.

banner396

55 ve 60 KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda Söğüt Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular devam ediyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:14
55 ve 60 KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Söğüt Belediye Başkanlığı zabıta ve itfaiye eri alımı başvurusu devam ediyor.

Mayıs ayı başında yayımlanan ilanında Söğüt Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 55 ve 60 puan şartı ile zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular devam ederken adaylar, başvuru şartlarının ne olduğunu ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 

ALIM YAPILAN KADROLAR, MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş, adli sicil kaydı olmamış olması.
  • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • itfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacaktır. Adayların başvurularını 4 Haziran mesai bitimine kadar Söğüt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen yapması gerekmektedir.

  • İş Talep Formu
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,
  • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 Fotoğraf 

YENİ ZABITA ALIMLARINDAN, MEMUR ALIMLARINDAN VE DAHA FAZLASINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Zabıta Memuru AlımıMemur AlımıKPSSItfaiye Eri AlımıKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ateşsavar 14 dakika önce

Arkadaşım 2 aydır 2 alım için sayfada msjlar yayınlıyosunuz yeter da suyu çıktı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
GTB 100 Muayene Memuru Alımı Yapıyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)
GTB 100 Muayene Memuru Alımı Yapıyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)
En Az 50 KPSS ile Kadın-Erkek Kamu Personel Alımı
En Az 50 KPSS ile Kadın-Erkek Kamu Personel Alımı
KPSS Şartı Yok-Ambulans Şoförü, Cankurtaran, ATT Alımı, Yaşlı Bakım Elamanı Alımı
KPSS Şartı Yok-Ambulans Şoförü, Cankurtaran, ATT Alımı, Yaşlı Bakım Elamanı Alımı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim