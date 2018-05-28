55 ve 60 KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

Söğüt Belediye Başkanlığı zabıta ve itfaiye eri alımı başvurusu devam ediyor.

Mayıs ayı başında yayımlanan ilanında Söğüt Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 55 ve 60 puan şartı ile zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular devam ederken adaylar, başvuru şartlarının ne olduğunu ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

ALIM YAPILAN KADROLAR, MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş, adli sicil kaydı olmamış olması.

Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

itfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacaktır. Adayların başvurularını 4 Haziran mesai bitimine kadar Söğüt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen yapması gerekmektedir.

İş Talep Formu

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

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