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55 KPSS ile ve KPSS Sınırı Olmadan 873 Kamu Personeli Alımı (En AZ Lise Mezunu-Mülakatsız)

5 Farklı üniversite, DPB aacılığıyla yayımladığı ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puan sınırı olmadan ve KPSS 55 puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. Farklı kadrolara yapılan personel alımlarında başvuru süreci devam ediyor. Peki üniversitelerin kamu personeli alımlarına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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55 KPSS ile ve KPSS Sınırı Olmadan 873 Kamu Personeli Alımı (En AZ Lise Mezunu-Mülakatsız)

5 Farklı üniversite, DPB aacılığıyla yayımladığı ilanlarında en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puan sınırı olmadan ve KPSS 55 puan şartı ile kamu personeli alımı yapıyor. Farklı kadrolara yapılan personel alımlarında başvuru süreci devam ediyor. Peki üniversitelerin kamu personeli alımlarına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:57
55 KPSS ile ve KPSS Sınırı Olmadan 873 Kamu Personeli Alımı (En AZ Lise Mezunu-Mülakatsız)

Üniversiteler, Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımladıkları ilanlar ile 873 sözleşmeli kamu personeli alımı yaptıklarını duyurdu.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Afyon Kocatepe Üniversitesi 236, Bülent Ecevit Üniversitesi 52, Gazi Üniversitesi 209, İstanbul Üniversitesi 301 ve Bozok Üniversitesi 75 personel alımı yapıyor. KPSS puan şartı ile yapılan kamu personeli alımlarında herhangi bir mülakat yapılmayacak. KPSS puanı ile sıralamaya giren adaylar iş başı yapmaya hak kazanacak. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak üniversitelerin personel alım ilanlarını tek başlık altında bieleştirdik.

AGYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 223'ü Hemşirelik bölümü lisans mezunu, 12'si Hemşirelik bölümü lise mezunu ve 1'i ise Eczacılık Fakültesi mezunu adaylar arasından toplamda 236 personel alımı yapılacağı bildirildi. 10 Nisan tarihine kadar başvuruları alınacak ilanın detayları için TIKLAYIN

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

bülent Ecevit Üniversitesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvurular 16 Nisan'a kadar alınacak.

İlan detayları için TIKLAYIN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Bozok Üniversitesi tarafından önceki gün Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda lisans mezunu 75 hemşire alımı yapılacağı bildirildi. 2016 KPSS puanı ile yapılan personel alımına başvuru yapacak adayların müracaatlarını 20 Nisan'a kadar şahsen yapması gerekmektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

İstanbul Üniversitesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda iki kadroda istihdam etmek üzere KPSS 55 ve 70 şartı ile 301 personel alımı yapılacağı bildirildi. Hemşire ve Diğer Sağlık Personeli kadrosunda istihdam edilecek personellerin başvurularını 18 Nisan'a kadar yapması gerekmektedir.

Başvuru detayları için TIKLAYIN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Gazi Üniversitesi tarafından önceki gün bir ilan yayımlandı. DPB aracılığıyla yayımlanan duyuruda KPSS sınırı olmadan farklı kadrolara toplamda 209 personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanda personel alımı yapılacak kadrolar şu şekilde verildi:

Başvuru detayları için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Rüzgar 3 saat önce

Sağlık üzerine okumayanlar ayvayı yesin zaten!!

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Yusuf 3 saat önce

İşleri güçleri sağlıkçı alımı iibf mezunları ne olacak onları düşünen yok biz boşunamı okuduk 4 yılımızı verdik.

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Efe 3 saat önce

Artik ilanlara bakmiyorum çünkü umut yok..

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ahmet 3 saat önce

benim sinir oldugum her sayfada her baslikta her reklamda 60 puan.70 puanla memur alimi var diyor.ama bakiyoruz.35 yaş siniri engel.2017 kpss engel.yada kontenjan yok.gelde çildirmaaa

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