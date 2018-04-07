55 KPSS ile ve KPSS Sınırı Olmadan 873 Kamu Personeli Alımı (En AZ Lise Mezunu-Mülakatsız)

Üniversiteler, Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımladıkları ilanlar ile 873 sözleşmeli kamu personeli alımı yaptıklarını duyurdu.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Afyon Kocatepe Üniversitesi 236, Bülent Ecevit Üniversitesi 52, Gazi Üniversitesi 209, İstanbul Üniversitesi 301 ve Bozok Üniversitesi 75 personel alımı yapıyor. KPSS puan şartı ile yapılan kamu personeli alımlarında herhangi bir mülakat yapılmayacak. KPSS puanı ile sıralamaya giren adaylar iş başı yapmaya hak kazanacak. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak üniversitelerin personel alım ilanlarını tek başlık altında bieleştirdik.

AGYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 223'ü Hemşirelik bölümü lisans mezunu, 12'si Hemşirelik bölümü lise mezunu ve 1'i ise Eczacılık Fakültesi mezunu adaylar arasından toplamda 236 personel alımı yapılacağı bildirildi. 10 Nisan tarihine kadar başvuruları alınacak ilanın detayları için TIKLAYIN

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

bülent Ecevit Üniversitesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvurular 16 Nisan'a kadar alınacak.

İlan detayları için TIKLAYIN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Bozok Üniversitesi tarafından önceki gün Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda lisans mezunu 75 hemşire alımı yapılacağı bildirildi. 2016 KPSS puanı ile yapılan personel alımına başvuru yapacak adayların müracaatlarını 20 Nisan'a kadar şahsen yapması gerekmektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

İstanbul Üniversitesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda iki kadroda istihdam etmek üzere KPSS 55 ve 70 şartı ile 301 personel alımı yapılacağı bildirildi. Hemşire ve Diğer Sağlık Personeli kadrosunda istihdam edilecek personellerin başvurularını 18 Nisan'a kadar yapması gerekmektedir.

Başvuru detayları için TIKLAYIN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Gazi Üniversitesi tarafından önceki gün bir ilan yayımlandı. DPB aracılığıyla yayımlanan duyuruda KPSS sınırı olmadan farklı kadrolara toplamda 209 personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanda personel alımı yapılacak kadrolar şu şekilde verildi:

Başvuru detayları için TIKLAYIN

MEMUR, PERSONEL, POLİS ALIM İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN KPSSCAFE'Yİ AŞAĞIDAKİ PLATFORMLARDAN TAKİPTE KALIN.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER