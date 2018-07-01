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500 Yeni Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor-İşte KPSS ve Mezuniyet Şartı

Maliye Bakanlığı kamu personeli alımı yapmak için geçtiğimiz hafta ilan yayımladı. Yayımlanan ilana başvurular 2 Temmuz günü başlıyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak?

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500 Yeni Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor-İşte KPSS ve Mezuniyet Şartı

Maliye Bakanlığı kamu personeli alımı yapmak için geçtiğimiz hafta ilan yayımladı. Yayımlanan ilana başvurular 2 Temmuz günü başlıyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak?

01 Temmuz 2018 Pazar 14:42
500 Yeni Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başlıyor-İşte KPSS ve Mezuniyet Şartı

Malliye Bakanlığı 500 Vergü Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular başlıyor.

Geçtiğimiz ay Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Maliye Bakanlığı, Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere 500 adet yeni kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilan metninde başvuruların 2 Temmuz günü başlayacağına yer verildi. Başvurular yarın başlıyor.

KPSS17, KPSSP18, KPSS22, KPSS23, KPSS27, KPSSP28, KPSS47 ve KPSS48 puan türlerine göre yapılacak kamu personeli alımında önce yazılı sınav yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ise sözlü sınava tabi tutulacak. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
  • 01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.
  • Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
  • Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
  • 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve
  • üzeri puan almış olmak
  • Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.
  • Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

SINAV KONULARI

BAŞVURU

Maliye Bakanlığı kamu personeli alımı başvuruları internet üzerinden alınacak. 2 Temmuz günü Maliye Bakanlığından yapılacak duyuru ile Vergi Müfettiş Yardımcısı personel alımı başvuruları başlayacak. Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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