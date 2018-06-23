500 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Günler ! İşte Başvuru Linki

İStanbul Büyük Şehir Belediyesi 500 memur alımı başvurusu sona eriyor.

İBB tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 500 adet itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular da geçtiğimiz 11 Haziran günü başladı. Başvuruların başlamasının ardından binlerce aday itfaiye eri olabilmek için başvurusunu yaptı.

İBB'nin 500 itfaiye eri alımına başvurular 25 Haziran günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların bu tarihe kadar başvurusunu yapması gerekmektedir.

KADRO DAĞILIMI-MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

Kadro Unvanı Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Puanı İtfaiye Eri 385 Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak. Erkek P94 En az 60 puan İtfaiye Eri 25 Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak. Erkek P94 En az 60 puan İtfaiye Eri 75 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek P93 En az 60 puan İtfaiye Eri 3 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği / İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak Kadın / Erkek P3 En az 60 puan İtfaiye Eri 3 İstatistik / Ekonometri lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 60 puan İtfaiye Eri 3 Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 60 puan İtfaiye Eri 3 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 60 puan İtfaiye Eri 3 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 60 puan

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki şartların yanı sıra aşağıdaki genel şartları da taşıyor olması gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

BAŞVURU

İlana başvurular ilk olarak internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresinden müracaatını yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında aşağıdaki evraklar da internet ortamına yüklenecektir.

Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

Mezuniyet belgesinin fotokopisi (1 adet)

2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

Sürücü belgesinin fotokopisi (1 adet)

Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

İlana başvuru yapmak için TIKLAYIN

BAŞVURU SONRASI NE OLACAK?

Başvuru yapan ve şartları taşıyan adaylar, boy kilo ölçümü için çağrılacaktır. Başvuru esnasında verdiğiniz telefon numarasına boy kilo ölçüm tarihi SMS ile gelecektir.

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