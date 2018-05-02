50 KPSS Şartı ile Zabıta Memuru, Mühendis ve Memur Alımı

Çayıralan Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan memur alım ilanına başvurular devam ediyor.

Nisan ayında DPB'de yayımlanan duyuruda Çayıralan Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere memur kadrosuna 3, mühendis kadrosuna 1 ve Zabıta Memuru kadrosuna da 1 personel alımı yapıyor.

İlana başvurular devam ederken, aşağıdaki şartları taşıyan ve ilana başvuru yapacak adayların 21 Mayıs'a kadar aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor.

ALIM YAPILAN KADROLAR İÇİN İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ZABITA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTI

Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular Yozgat ili Çayıralan Belediyesi adresindeki Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Memur ve mühendis kadroları için posta ile de başvurular alınırken Zabıta kadrosuna başvuru yapacak adayların şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

İş Talep Formu

Kimlik fotokopisi,

Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç çıktısı,

Sonuç çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf

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