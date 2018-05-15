50 KPSS Şartı ile 3200 Sözleşmeli Memur Alımı Başvuruları 18 Mayıs'ta Başlıyor

Spor Genel Müdürdlüğü kamu personeli alımı başvuruları için geri sayım sona eriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Spor Uzmanı ve Sözleşmeli Antrenör kadrolarına 3200 adet kamu personel alımı yapılacağı bildirildi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplamda 3 bin 200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. 16 Temmuz'da yapılacak sözlü mülakatlar ile yapılacak kamu personeli alımında mülakatlar 16 komisyonda yapılacak.

BAŞVURULAR 18 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Spor Genel Müdürlüğü kamu personel alımı başvuruları 18 Mayıs 2018 Cuma günü başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,

Sicil kaydı olmaması,

Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Spor Uzmanı

Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek, Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek, Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek, Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir. Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir. Spor Uzmanlığı için EK-1 sayılı tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak



Antrenör



Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,

EK-2 sayılı tabloda belirtilen spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.



Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre il ve ilçe olarak dağılımı EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 sayılı tablolarda belirtilmiştir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Spor Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı 18 Mayıs'ta açılacak. Başvuru ekranı açılır açılmaz Kpsscafe olarak takipçilerimizle paylaşacağız.

Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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