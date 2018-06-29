50 KPSS ile ve KPSS Puan Sınırı Olmadan Tarım Bakanlığına 50 Kamu Personeli Alımı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kamu personeli alımı yapıyor.

Tarım Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımladığı ilanlarında 50 KPSS şartı ve KPSS puan sınırı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Tabiri caizse taksit taksit yayımlanan ilanlarda Gıra, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı toplamda 50 personel alımı yapıyor.

Yayımlanan ilanlarda alınacak personellerin Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tekniker ve Tekniker ile Mühendis kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. Personel alımı ile ilgili detaylar şu şekilde;

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE 16 MEMUR ALIMI

Tarım Bakanlığına KPSS puan sınırı olmadan 16 memur alımı yapılıyor. Alım yapılan kadrolar ve iller şu şekilde:

Başvuru için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girin ve kodu başvuru ekranına girin.

3 MÜHENDİS ALIMI

Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü’nde istihdam etmek üzere Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Mezunu adaylar arasından 3 Ziraat Mühendisi alımı yapılıyor. Başvuru şekli şu şekilde;

2 MÜHENDİS ALIMI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 2 mühendis alımı yapıyor. KPSS 50 şartı ile yapılan alımına başvuru yapacak adayların Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesinin, Bahçe Bitkileri Bölümü veya Bitkisel Üretim/Ziraat Mühendisliği Bölümlerinin Bahçe Bitkileri alt programlarından mezun olması gerekmektedir.

3 MÜHENDİS ALIMI

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Mezunu adaylar arasından Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü bünyesine 2 mühendis alımı yapılıyor. KPSS 50 şartı ile yapılan alıma başvuru şekli şu şekilde;

2 MÜHENDİS ALIMI

Tarla Bitkileri Bölümü, Bitkisel Üretim Tarla Bitkileri Bölümü mezunları arasından yapılan alımda adaylar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek. Başvuru detayları için TIKLAYIN

6 MÜHENDİS ALIMI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapılacak.

Başvurular aşağıdaki gibi yapılacak.

18 PERSONEL ALIMI

Tarım Bakanlığı 18 bilişim personeli alımı detayları için TIKLAYIN

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