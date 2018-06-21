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50 KPSS ile Kadrolu Memur Alımı Başvurusu Başlıyor (Zabıta, Teknisyen, Mühendis, Veteriner)

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 50 KPSS şartı ile memur alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. İlana başvurular başlıyor.

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50 KPSS ile Kadrolu Memur Alımı Başvurusu Başlıyor (Zabıta, Teknisyen, Mühendis, Veteriner)

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 50 KPSS şartı ile memur alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. İlana başvurular başlıyor.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:33
50 KPSS ile Kadrolu Memur Alımı Başvurusu Başlıyor (Zabıta, Teknisyen, Mühendis, Veteriner)

50 KPSS şartı ile memur alımı başvuruları başlıyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 50 KPSS şartı ile 10 adet memur alımı yapılacağına yer verildi. İlanda başvuruların 22 Haziran günü başlayacağına yer verildi. Başvuruların başlaması için son saatlere girilirken bize attıkları mesajlarında adaylar ilana nasıl başvuru yapabileceklerini sordu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Boğazlıyan Belediye Başkanlığı memur alım ilanı başvuru detaylarına haberimizde yer verdik.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,  güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların 22 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında müracaatını yapması gerekmektedir. Yozgat ili Boğazlıyan Belediyesi adresindeki Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacak alımlarda, Zabıta kadrosu için şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Diğer kadrolar için de şahsen veya iade taahhütlü posta ile başvuru yapılır.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.06.2018 13:45
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Yorumlar
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İsimsiz 3 saat önce

Madem 50 puanla alım yapılacak neden yaş sınırı getiriyorsunuz bizim gibiler nasıl iş bulacak İnsaf ya

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mahmut 3 saat önce

73 puanım var başka şehirdeyim maddi imkanım yok gidemiyorum internetten neddn başvuru açılmıyor

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Dursun 2 saat önce

Talep formu nasıl alacaz bı forma sebep mi gidecz

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İsimsiz 2 saat önce

İş talep formunu internet üzerinden nasıl alabiliriz

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Ali 2 saat önce

İş talep formu belediyenin resmi internet sitesine eklenmeli ve indirilmeli

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Yasin elen 31 dakika önce

Başvuruyu nerden yapacağız herhangi bi başvuru link i yok yardımcı olabilirmisiniz???

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