50 KPSS ile 3200 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 3 bin 200 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 50 KPSS şartı ile yapılacak kamu personeli alımında başvurular önceki gün başladı.

HANGİ KADROLARA KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Yayımlanan ilanda alım yapılacak kadrolar ve alım sayısı şu şekilde verildi: 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) ,

Bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Spor Psikoloğu

Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Spor Fizyoterapisti

Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Spor Beslenmecisi

Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Spor Masörü

Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

Spor Eğitim Uzmanı

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

Spor Uzmanlığı

için EK-1 sayılı tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak

Sözleşmeli antrenör

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,

EK-2 sayılı tabloda belirtilen spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre il ve ilçe olarak dağılımı EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 sayılı tablolarda belirtilmiştir.

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresine gidin ve buradan E Devlet girişini yapın. Açılan sayfada sol tarafta başvuru ekranını göreceksiniz.

Başvuru ekranı için TIKLAYIN

EKLER

EK:1 Mezun Olunan Bölümlere Göre Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Kontenjan Tablosu

EK:2 Antrenör Spor Branşları Listesi

EK:3 Antrenör İl ve İlçe Pozisyon Dağılımı

EK:4 Spor Eğitim Uzmanı İl ve İlçe Pozisyon Dağılımı

EK:5 Spor Uzmanı (Sağlık Grubu) İl Pozisyon Dağılımı

EK:6 Spor Eğitim Uzmanı (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Mezunları) Pozisyon Dağılımı

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