Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

50 KPSS ile 3200 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı

Spor Genel Müdürlüğü KPSS 50 puan şartı ile 3200 kamu personeli alımı başvuruları önceki gün başladı. 4 Haziran'a kadar alınacak başvurular için adayların internetten müracaatlarını yapması gerekmektedir. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

banner396

50 KPSS ile 3200 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı

Spor Genel Müdürlüğü KPSS 50 puan şartı ile 3200 kamu personeli alımı başvuruları önceki gün başladı. 4 Haziran'a kadar alınacak başvurular için adayların internetten müracaatlarını yapması gerekmektedir. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:38
50 KPSS ile 3200 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 3 bin 200 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 50 KPSS şartı ile yapılacak kamu personeli alımında başvurular önceki gün başladı.

HANGİ KADROLARA KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Yayımlanan ilanda alım yapılacak kadrolar ve alım sayısı şu şekilde verildi: 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
  • Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) ,
  • Bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,
  •  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Spor Psikoloğu

  • Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Spor Fizyoterapisti

  • Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Spor Beslenmecisi

  • Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

Spor Masörü

  • Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

Spor Eğitim Uzmanı

  • Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

Spor Uzmanlığı

  • için EK-1 sayılı tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak

Sözleşmeli antrenör

  • Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,
  • EK-2 sayılı tabloda belirtilen spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre il ve ilçe olarak dağılımı EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 sayılı tablolarda belirtilmiştir.

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresine gidin ve buradan E Devlet girişini yapın. Açılan sayfada sol tarafta başvuru ekranını göreceksiniz.

Başvuru ekranı için TIKLAYIN

EKLER

EK:1  Mezun Olunan Bölümlere Göre Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Kontenjan Tablosu 
EK:2  Antrenör Spor Branşları Listesi
EK:3  Antrenör İl ve İlçe Pozisyon Dağılımı
EK:4  Spor Eğitim Uzmanı İl ve İlçe Pozisyon Dağılımı
EK:5  Spor Uzmanı (Sağlık Grubu) İl Pozisyon Dağılımı
EK:6  Spor Eğitim Uzmanı (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Mezunları) Pozisyon Dağılımı

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Flaş! İlanlar Art Arda Yayımlandı! Devlete 30 Binin Üzerinde Açıktan Personel Alınacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)
Flaş! İlanlar Art Arda Yayımlandı! Devlete 30 Binin Üzerinde Açıktan Personel Alınacak (Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)
Adalet Bakanlığı Mübaşir ve İnfaz Koruma Memuru Alımına Yoğun İlgi! KPSS En Yüksek, En Düşük Puan Kaç Olur?
Adalet Bakanlığı Mübaşir ve İnfaz Koruma Memuru Alımına Yoğun İlgi! KPSS En Yüksek, En Düşük Puan Kaç Olur?
Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018
Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018
CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (İKM, Katip, Teknisyen, Destek Personeli)
CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (İKM, Katip, Teknisyen, Destek Personeli)
527 Mübaşir Alım İlanı Yayımlandı-İşte Yaş-KPSS ve Mezuniyet Şartı
527 Mübaşir Alım İlanı Yayımlandı-İşte Yaş-KPSS ve Mezuniyet Şartı
Adalet Bakanlığı 3. İlanı Yayımladı: En Az Lise Mezunu 200 Personel Alınacak
Adalet Bakanlığı 3. İlanı Yayımladı: En Az Lise Mezunu 200 Personel Alınacak
Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıKPSSKpss Memur AlımıMemur Alımı 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zeynep 51 dakika önce

Bi kerede grafiker arasınlar ya alamayacaklarsa bölümleri kapatsınlar o kadar grafiker mağdur 1 kişi almakta nedir ya yazık günah bize fikirlerimizi tasarlayıp üç kuruşa sarıyoruz bizi ne zaman fark edecekler acaba

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018
Adalet Bakanlığı ve CTE 14 Bin 504 Memur Alımı İlanı Yayımlandı 2018
4771 Zabıt Katibi Alım İlanı Yayımlandı-İşte Yaş, KPSS ve Mezuniyet Şartı
4771 Zabıt Katibi Alım İlanı Yayımlandı-İşte Yaş, KPSS ve Mezuniyet Şartı
GTB Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı (1750 Memur Alımı)
GTB Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı (1750 Memur Alımı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim