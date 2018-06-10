50-70 KPSS ile MEB ve ATK 5200 Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Adli Tıp Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı 5200 personel alımı yapıyor.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından 5200 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlanlara başvurular devam ediyor.

MEB 50 KPSS ile PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda, ücretli olarak öğretmenlik yapan adaylar arasından 5 bin adet öğretmen alımı yapılacağına yer verildi. Geçtiğimiz hafta başlayan başvurular 13 Haziran günü sona erecek.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13/06/2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

BAŞVURU

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların 13 Haziran'a kadar müracaatlarını tamamlaması gerekmektedir.

ADLİ TIP KURUMU 70 KPSS İLE PERSONEL ALIMI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 200 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Alım yapılacak kadrolar ve mezuniyet şartı şu şekilde;

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki mezuniyet şartının yanı sıra KPSS'den en az 70 puan almış olması ve 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir.

BAŞVURU

Adli Tıp Kurumu memur alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adresten müracaatını yapması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

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