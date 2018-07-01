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50-60-65-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu Zabıta ve Memur Alımı

2 farklı Belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, tahsildar, bilet satış memuru, mühendis alımı yapıyor. Düşük KPSS ile yapılan memur alımının detayları haberimizde.

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50-60-65-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu Zabıta ve Memur Alımı

2 farklı Belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, tahsildar, bilet satış memuru, mühendis alımı yapıyor. Düşük KPSS ile yapılan memur alımının detayları haberimizde.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:41
50-60-65-70 KPSS ile En Az Lise Mezunu Zabıta ve Memur Alımı

Boğazlıyan Belediyesi ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı memur alımı yapıyor.

İki Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda KPSS 50-60-65 ve 70 puan şartı ile memur, zabıta memuru, bilet satış memuru, teknisyen ve mühendis alımı yapılacağına yer verildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan 35 memur alımının detayları haberimizde...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ

Boğazlıyan Belediyesine yapılan alımda alım yapılan kadrolar ve özel şartlar şu şekilde;

Kadro

Unvanı

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS

Taban

Puanı

Memur

3

Çalışma Ekonomisi, Mimarlık Fakültesi, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSSP3

50

Memur

2

Lise ve dengi okul mezunu olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP94

50

Zabıta Memuru

1

Lise ve dengi okul mezunu olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP94

60

Bilet Satış Memuru

1

Lise ve dengi okul mezunu olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP94

50

Teknisyen

1

Lise dengi mesleki veya teknik eğitim

öğretim veren okullardan mezun olmak,

Erkek/

Kadın

KPSSP94

50

Mühendis

1

Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP3

70

Veteriner

1

Veterinerlik Fakültesi Mezunu Olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP3

50

BAŞVURU

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Belediyeye yapılacak. Zabıt kadrosu için şahsen başvuru istenirken diğer kadrolar için posta ile başvuru yapılabilir.

  • İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi,
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin noter onaylı fotokopisi,
  • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

Eyüpsultan Belediyesine yapılan alımda kadro dağılımı ve mezuniyet ile diğer şartlar şu şekilde;

Kadro Unvanı

Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KpssTürü

KpssPuanı

Zabıta Memuru

7

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 65 puan

Zabıta Memuru

11

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 65 puan

Zabıta Memuru

2

Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 65 puan

Zabıta Memuru

1

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 65 puan

Zabıta Memuru

1

Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 65 puan

Zabıta

Memuru

3

Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olmak.

Erkek/Kadın

KPPSP3

En az 65 puan

BAŞVURU

Eyüpsultan Belediyesi zabıta memuru alımı başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak. Başvurular başladığı anda bildirim alarak haberdar olmak, başvuru şeklini öğrenmek ve diğer memur alımlarından anında haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Onur 3 saat önce

Abi 2016 da kpssye girenler içinde geçerli mi ?

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Fadime Daştan 3 saat önce

Korucu alımları neden olmuyor

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Kesyu 3 saat önce

Personel alımı ilanı çıkıyor ilana basvuramiyoruz nasıl bir ülke olduk biz abi biri söylesin banaaaa sonra adam çıkıp diyo gençlerimiz iş beğenmiyor

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Melik 2 saat önce

Haber doğru mu

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