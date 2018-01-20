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5 Kurumun Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 22 Ocak 2018

5 kamu kurumunun en az lise mezunları arasından yapacağı memur alımına başvuru için son günlere girildi. Peki ilanların detayları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Hangi kurumlar memur alımı yapıyor.

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5 Kurumun Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 22 Ocak 2018

5 kamu kurumunun en az lise mezunları arasından yapacağı memur alımına başvuru için son günlere girildi. Peki ilanların detayları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? Hangi kurumlar memur alımı yapıyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:16
5 Kurumun Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 22 Ocak 2018

Kamu kurum ve kuruluşları Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımladıkları duyurularında memur alımı yapacaklarını duyurdu.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Ayvacık Belediye Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Tel Aviv Büyükelçiliği, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünün personel alımları için son başvuru tarihinin 22 Ocak 2018 Pazartesi olduğu açıklandı.

Alınacak Personel Sayısı

Ayvacık Belediye Başkanlığı 1 sözleşmeli personel, Hacettepe Üniversitesi 1 akademik personel, Ankara Üniversitesi 3 sözleşmeli personel, Tel Aviv Büyükelçiliği 2 sözleşmeli personel, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 5 avukat, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 1 işçi olmak üzere toplamda 13 personel alımı yapılıyor.

Ayvacık Belediye Başkanlığı 1 Personel Alımı

Çanakkale İline bağlı olan Ayvacık İlçesinin Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 1 adet Mimar alımı yapacağını duyurdu. İlanın detaylarına gitmek için lütfen TIKLAYIN

Hacettepe Üniversitesi 1 Akademik Personel Alımı

Hacettepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı pozisyonunda istihdam etmek üzere 1 adet uzman personel alımı yapılacağı açıklandı. Detaylar için TIKLAYIN

Ankara Üniversitesi 3 Personel Alımı

Ankara Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 3 adet Veteriner Hekim alımı yapılacağı belirtildi. KPSS puanı ile yapılacak alıma Veteriner Cerrahi ve/veya Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında en az 3 yıl tecrübeli olanlar ve bu tecrübeyi belgeleyebilenler başvuru yapabilecek. Detaylar için TIKLAYIN

Tel Aviv Büyükelçiliği 2 Personel Alımı

Tel Aviv bünyesinde sekreter pozisyonunda istihdam etmek üzere sözleşmeli 2 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Yayımlanan ilana başvurular için son günlere girildi. Lise mezunu adaylar arasından yapılan ve KPSS şartı aranmayan alımın detayları için TIKLAYIN

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 5 Avukat Alımı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 5 adet avukat alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruları 22 Ocak 2018'de sona erecek olan ilanın detayları için TIKLAYIN

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 İşçi Alımı

MKEK tarafından yayımlanan ilanda Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan kadrolu 1 işçi alımı yapılacağı açıklandı. İlanın detayları için TIKLAYIN

Memur alımlarından anında haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.01.2018 14:26
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