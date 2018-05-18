4771 Zabıt Katibi Alım İlanı Yayımlandı-İşte Yaş, KPSS ve Mezuniyet Şartı

Adalet Bakanlığı on binlerce lise mezunu adayın beklediği ilanı yayımladı.

Yayımlanan ilanda Bakanlık en az lise mezunu adaylar arasından 5493 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanda KPSS puanına göre 4771 adet sözleşmeli Zabıt Katibi alımı yapılacağı bildirildi.

Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan sıralamasına göre yapılacak Zabıt Katibi alımına başvuru için adayların en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

ZABIT KATİPLİĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk vatandaşı olmak,

Merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Adli sicil kaydı olmaması,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

BAŞVURU

İlana başvurular 21 Mayıs günü başlayacak. Adaylar başvurularını 11 Haziran'a kadar yapacaklar. Başvurular Adliyelere KPSS sonucu, başvuru formu, mezuniyet belgesi ve bilgisayar sertifikası ile yapılacak.

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