400 Büro Personeli Alımı Başvuruları Başladı-İşte Mezuniyet ve KPSS Şartı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 400 büro personeli alımı yapıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan duyuruda 1750 kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda büro personeli kadrosuna 400 adet memur alımı yapılacağı bildirildi. İlan geçtiğimiz hafta yayımlandı ve başvurular da önceki gün alınmaya başladı. Büro personeli kadrosuna başvuru yapacak adaylar da başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Biz de bu haberimizde büro personeli kadrosu için başvuru şartlarını yazdık.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Büro personeli kadrosuna başvuru yapmak için adayların 567 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması ve 2016 yılında yapılan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

MEZUNİYET ŞARTI

Yayımlanan ilanda Büro Personellerinde farklı mezuniyet şartı arandığına yer verildi. İşte ayrı ayrı mezuniyet şartı:

184 Büro Personeli alımı için istenen mezuniyet şartı: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.

60 Büro Personeli alımı için istenen mezuniyet şartı: En az iki yıl süreli eğitim veren İhracat-İthalat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Adalet Meslek Yüksekokulu ile, meslek yüksekokullarının Adalet, Gümrük İşletme veya Gümrük İşleri önlisans programlarından mezun olmak.

75 Büro Personeli alımı için mezuniyet şartı: En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.

31 Büro Personeli alımı mezuniyet şartı: En az iki yıl süreli eğitim veren adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksekokullarının adalet, bankacılık ve sigortacılık önlisans programlarından mezun olmak.

30 Büro Personeli alımı mezuniyet şartı: En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.

20 Büro Personeli alımı mezuniyet şartı: En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU

Büro personeli alımı başvuruları aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden 1 Haziran'a kadar alınacaktır.

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