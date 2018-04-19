372 Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 20 Nisan 2018

Üniversiteler, en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda kamu personeli alımı yapıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Gazi Üniversitesi 209, Bozok Üniversitesi 75, İnönü Üniversitesi 27, Sakarya Üniversitesi 5, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 3, Mardin Artuklu Üniversitesi 4, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 13, İstanbul Medeeniyet Üniversitesi 16, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ise 20 adet kamu personeli alımı yapıyor.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 209 PERSONEL ALIMI

Gazi Üniversitesi tarafından DPB'de yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından 2019 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında aranan mezuniyet şartı ve alım yapılan kadrolar şu şekilde;

KPSS puanı ile yapılan kamu personeli alımında adayların başvurularını şahsen yapması gerektiğine yer verildi. Başvuru yapacak adayların 20 Nisan mesai bitimine kadar KPSS sınav sonuç belgesi, Başvuru Formu, Diploma Örneği, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Askerlik Durum Belgesi ile müracaatlarını yapması gerekmektedir.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Bozok Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 75 adet hemşire alımı yapıyor. Lisans hemşirelik mezunu adaylar arasından yapılan kamu personeli alımında adayların KPSS'ye girmiş ve geçerli bir puan almış olması şartı aranıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru formu, KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi ve 1 adet fotoğraf ile başvurusunu üniversite personel daire başkanlığına şahsen yapması gerekmektedir.

AKADEMİK İLANLAR

İnönü Üniversitesi 27 akademik personel alımı yapıyor.

Sakarya Üniversitesi 5 akademik personel alımı yapıyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 3 akademik personel alımı yapıyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi 4 akademik personel alımı yapıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 13 akademik personel alımı yapıyor.

İstanbul Medeeniyet Üniversitesi 16 akademik personel alımı yapıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ise 20 akademik personel alımı yapıyor.

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