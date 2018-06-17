Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

349 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 18 Haziran 2018'de Devam Edecek

Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılıyor. Bayramdan önce bu ilanlara başvurular başlamıştı. Ancak bayram tatilinde başvurulara ara verildi. 18 Haziran itibariyle başvurular yeniden başlıyor.

banner396

349 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 18 Haziran 2018'de Devam Edecek

Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılıyor. Bayramdan önce bu ilanlara başvurular başlamıştı. Ancak bayram tatilinde başvurulara ara verildi. 18 Haziran itibariyle başvurular yeniden başlıyor.

17 Haziran 2018 Pazar 20:39
349 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 18 Haziran 2018'de Devam Edecek

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımları devam ediyor.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamu kurum ve kuruluşları, en az lise mezunu adaylar arasından memur ve kamu personeli alımı yapıyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanların başvuruları, bayram tatili nedeniyle askıya alınmıştı. Resmi tatil nedeniyle adaylar başvuru yapamazken 18 Haziran günü resmi tatilin sona ermesi ile başvurular yeniden alınmaya başlayacak.

BAŞVURULARI ŞAHSEN ALINAN İLANLAR

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİKA, Akdeniz Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi ile akademik personel alımı başvuruları şahsen alınan ilanlar. Yayımlanan ilanlarda Akdeniz Üniversitesi 319 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yaparken Tarım Bakanlığı 18, TİKA 10, Düzce Üniversitesi 2 adet personel alımı yapıyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan bu ilanlarda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecek)
  • Atanacağı görevi yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması.

İLAN DETAYLARI

Bu kamu personeli alımlarına başvurular şahsen alınmaktadır. Aşağıda verilen bağlantı adreslerinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilgili ekteki evraklarla birlikte başvurularını yapacaklar.

Akdeniz Üniversitesi kamu personeli alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kamu personeli alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

TİKA kamu personeli alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

Düzce Üniversitesi kamu personeli alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.06.2018 18:43
Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıDpbKPSSMemur Alımı 2018Kamu Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başvurular Başladı: Hizmetli, Zabıta ve Memur Alımı Yapılıyor-63 KPSS ile
Başvurular Başladı: Hizmetli, Zabıta ve Memur Alımı Yapılıyor-63 KPSS ile
Belediyelere KPSS'siz ve 50 KPSS ile Memur, Personel ve İşçi Alımı Yapılıyor-İŞKUR ile
Belediyelere KPSS'siz ve 50 KPSS ile Memur, Personel ve İşçi Alımı Yapılıyor-İŞKUR ile
Başvurular İnternetten-En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Yapılıyor
Başvurular İnternetten-En Az Lise Mezunu Hizmetli Alımı Yapılıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim