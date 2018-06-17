349 Kamu Personeli Alımı Başvuruları 18 Haziran 2018'de Devam Edecek

Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımları devam ediyor.

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kamu kurum ve kuruluşları, en az lise mezunu adaylar arasından memur ve kamu personeli alımı yapıyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanların başvuruları, bayram tatili nedeniyle askıya alınmıştı. Resmi tatil nedeniyle adaylar başvuru yapamazken 18 Haziran günü resmi tatilin sona ermesi ile başvurular yeniden alınmaya başlayacak.

BAŞVURULARI ŞAHSEN ALINAN İLANLAR

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİKA, Akdeniz Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi ile akademik personel alımı başvuruları şahsen alınan ilanlar. Yayımlanan ilanlarda Akdeniz Üniversitesi 319 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yaparken Tarım Bakanlığı 18, TİKA 10, Düzce Üniversitesi 2 adet personel alımı yapıyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan bu ilanlarda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecek)

Atanacağı görevi yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması.

İLAN DETAYLARI

Bu kamu personeli alımlarına başvurular şahsen alınmaktadır. Aşağıda verilen bağlantı adreslerinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilgili ekteki evraklarla birlikte başvurularını yapacaklar.

Akdeniz Üniversitesi kamu personeli alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kamu personeli alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

TİKA kamu personeli alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN

Düzce Üniversitesi kamu personeli alımı detaylarına gitmek için TIKLAYIN