318 Büro Personeli Alımında KPSS-Mezuniyet Şartı ile Memura Verilecek Maaş Açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımlandı.

Göç İdaresi tarafından yayımlanan ilandafarklı kadrolarda istihdam etmek üzere 335 personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanda büro personeli alımı için açılan kadro sayısının 318 olduğu belirtilirken başvuruların da 9 Nisan günü alınmaya başlanacağına yer verildi. İlanın yayımlanmasının ardından KPSSCAFE takipçileri, başvuru şartlarını ve diğer detayları araştırmaya başladı. Biz de takipçilerimiz için büro personeli kadrosuna yapılan alımın detaylarını paylaşıyoruz.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar)

MEZUNİYET ŞARTI

Büro personeli kadrosuna alımlar önlisans ve lisans mezunları arasından yapılmaktadır. Alıma başvuru yapacak önlisans mezunu adayların şu bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir:

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK, BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI, HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, İNSAN KAYNAKLARI, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PERSONEL YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK

Lisans mezunu büro personeli alımına başvuru yapacak adaylarda aranan bölüm şartı ise şu şekilde; FAKÜLTE VEYA 4 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNU OLMAK

KPSS ŞARTI ve MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

Başvuru yapacak adayların 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

ALIM YAPILAN İLLER

ALINACAK PERSONELLERE VERİLECEK ÜCRET

BAŞVURU

İlana başvurular 9 Nisan'da başlayacak. Başvurular başladığı anda haberdar olmak, başvuru ekranına gitmek için KPSSCAFE'yi aşağıdaki platformlardan takip edin.

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