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3 Kurum En Az 60 Puanla 581 Devlet Memuru Alıyor

Kamu kurumları ve kuruluşları ihtiyaç duyduğu kamu personeli (memur) alımlarını gerçekleştirmek için yeni ilanlar yayımlıyor. 3 kamu kurumu 581 memur alımı yapıyor. Kamu Personeli alımları hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

3 Kurum En Az 60 Puanla 581 Devlet Memuru Alıyor

Kamu kurumları ve kuruluşları ihtiyaç duyduğu kamu personeli (memur) alımlarını gerçekleştirmek için yeni ilanlar yayımlıyor. 3 kamu kurumu 581 memur alımı yapıyor. Kamu Personeli alımları hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:43
3 Kurum En Az 60 Puanla 581 Devlet Memuru Alıyor

Kamu kurumları ve kuruluşları ihtiyaç duyduğu kamu personeli (memur) alımlarını gerçekleştirmek için yeni ilanlar yayımlıyor. 3 kamu kurumu 581 memur alımı yapıyor. Kamu Personeli alımları hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan kamu personeli alımı ilanlarına göre 3 kamu kurumu toplam 581 memur alımı yapacak.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere 3 kamu kurumu 581 kişilik kamu personeli alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TÜVASAŞ ve İçişleri Bakanlığı kendi bünyelerinde görevlendirilmek üzere memur alımı yapacak.

Milli Savunma bakanlığı 523 kişilik boş kadro ile farklı mühendislik alanlarında alım yapacak. Alımlar Ankara, İstanbul, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Konya, Isparta, Van, Sivas ve Adana şehirlerine yapılacak.

TÜVASAŞ ise, 43 kişilik kadro ile 10 Makine Mühendisi, 17 Elektrik Elektronik Mühendisi, 5 Endüstri Mühendisi, 2 Metalurji Malzeme Mühendisi, 2 Kimya Mühendisi ve 7 Bilgisayar Mühendisi alacak.

İçişleri bakanlığı ise yapacağı sözlü sınav sonucuna göre 15 kişilik boş kadro ile Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak.

Bu ilanlarla ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

En Az KPSS 60 Puanla MSB Sivil Memur AlÄ±mÄ±!

Milli Savunma bakanlığı 523 kişilik boş kadro ile farklı mühendislik alanlarında alım yapacak. Alımlar Ankara, İstanbul, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Konya, Isparta, Van, Sivas ve Adana şehirlerine yapılacak.

Detaylar için buraya tıklayınız

TÃVASAÅ Milli Tren Projesi Ä°Ã§in Kamu Personeli Alacak

TÜVASAŞ ise, 43 kişilik kadro ile 10 Makine Mühendisi, 17 Elektrik Elektronik Mühendisi, 5 Endüstri Mühendisi, 2 Metalurji Malzeme Mühendisi, 2 Kimya Mühendisi ve 7 Bilgisayar Mühendisi alacak.

Detaylar için buraya tıklayınız

Ä°Ã§iÅleri BakanlÄ±ÄÄ± 4 Bin 600 TL MaaÅla Memur AlÄ±yor

İçişleri bakanlığı ise yapacağı sözlü sınav sonucuna göre 15 kişilik boş kadro ile Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak.

Detaylar için buraya tıklayınız

Yeni alımlardan anında haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamalarını indirebillirsiniz. Akıllı ep telefonunuzun uygulama mağazasının arama bölümüne kpsscafe yazıp uygulamayı yükleyebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 19.12.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
kurum az puanla devlet memuru alıyor
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