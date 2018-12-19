3 Kurum En Az 60 Puanla 581 Devlet Memuru Alıyor

Kamu kurumları ve kuruluşları ihtiyaç duyduğu kamu personeli (memur) alımlarını gerçekleştirmek için yeni ilanlar yayımlıyor. 3 kamu kurumu 581 memur alımı yapıyor. Kamu Personeli alımları hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan kamu personeli alımı ilanlarına göre 3 kamu kurumu toplam 581 memur alımı yapacak.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere 3 kamu kurumu 581 kişilik kamu personeli alımı yapacak. Yayımlanan ilanlara Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TÜVASAŞ ve İçişleri Bakanlığı kendi bünyelerinde görevlendirilmek üzere memur alımı yapacak.

Milli Savunma bakanlığı 523 kişilik boş kadro ile farklı mühendislik alanlarında alım yapacak. Alımlar Ankara, İstanbul, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Konya, Isparta, Van, Sivas ve Adana şehirlerine yapılacak.

TÜVASAŞ ise, 43 kişilik kadro ile 10 Makine Mühendisi, 17 Elektrik Elektronik Mühendisi, 5 Endüstri Mühendisi, 2 Metalurji Malzeme Mühendisi, 2 Kimya Mühendisi ve 7 Bilgisayar Mühendisi alacak.

İçişleri bakanlığı ise yapacağı sözlü sınav sonucuna göre 15 kişilik boş kadro ile Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak.

Bu ilanlarla ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Milli Savunma bakanlığı 523 kişilik boş kadro ile farklı mühendislik alanlarında alım yapacak. Alımlar Ankara, İstanbul, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Konya, Isparta, Van, Sivas ve Adana şehirlerine yapılacak.

Detaylar için buraya tıklayınız

TÜVASAŞ ise, 43 kişilik kadro ile 10 Makine Mühendisi, 17 Elektrik Elektronik Mühendisi, 5 Endüstri Mühendisi, 2 Metalurji Malzeme Mühendisi, 2 Kimya Mühendisi ve 7 Bilgisayar Mühendisi alacak.

Detaylar için buraya tıklayınız

İçişleri bakanlığı ise yapacağı sözlü sınav sonucuna göre 15 kişilik boş kadro ile Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak.

Detaylar için buraya tıklayınız

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