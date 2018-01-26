3 Kamu Kurumu En Az Lise Mezunu 566 Memur Personel Alıyor

3 kamu kurumu tarafından DPB'de memur alım ilanı yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapılacağı duyuruldu. Buna göre yayımlanan ilanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 40, Milli Savunma Bakanlığı 496, Geçlik ve Spor Bakanlığı ise 30 memur alımı yapacak. Yayımlanan ilanlar için başvuru süreci devam etmekte olup başvuru detayları yazımızın devamında.

MSB Memur Alımı

Milli Savunma Bakanlığı açıktan kadrolu devlet memuru alımı için ilan yayımladı. Başvuruları devam eden ilana başvuru yapmak için adayların en az lise mezunu olması, Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir. Öte yandan adayların Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olması şartı aranır. MSB resmi internet sayfası üzerinden alınan başvuruların özel şartlarına gitmek ve kadro dağılımını öğrenmek için TIKLAYIN

TBMM Memur Alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yayımladığı ilan ile 40 adet stenograf alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları TBMM tarafından şu şekilde açıklandı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşıyor olması, Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 01.01.2018 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak) Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmaması, 2017 yılında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS lisans sınavları sonucunda, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. Başvuru yapacak adayların https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi adresinden 5 Şubat'a kadar müracaat etmesi gerekmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda, Bakanlık bünyesinde boşta bulunan Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 40 adet personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda memur alımına başvuru yapacak adayların Psikoloji Mezunu, Sosyoloji Mezunu ya da Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat , İşletme Fakülteleri Mezunu olması şartı arandığına yer verildi. Öte yandan adayların KPSS'den en az 70 puan almış olması şartı aranır. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sınavları için başvurular 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak 16 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri www.gsb.gov.tr ya da e-Devlet üzerinden online yapılacak.

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