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3 Bin TL Maaşla 127 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri kadrosunda istihdam etmek üzere 127 adet personel alımı yapıyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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3 Bin TL Maaşla 127 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri kadrosunda istihdam etmek üzere 127 adet personel alımı yapıyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:43
3 Bin TL Maaşla 127 Personel Alımı Başvuru Son Günü: 21 Mayıs 2018

Dokuz Eylül Üniversitesi 127 personel alımı başvuruları için son günlere girildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi geçtiğimiz 6 Mayıs günü Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımladığı duyurusunda, Üniversite Hastanesi bünyesinde istihdam etmek üzere ve giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanmak üzere 99 Hemşire ile 28 Sağlık Teknikeri alımı yapılacağı bildirildi. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı ve mezuniyet şartı ile alınacak personellere verilecek maaşlar şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması,
  • Askerliğini yapmış olması (Hemşire kadroları hariç),
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • 2016 KPSS'ye girmiş olmak ve geçerli puan almış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular -21 Mayıs Pazartesi tarihine kadar şahsen yapılacak. Başvuru yapacak adayların nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, SGK hizmet dökümü, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile müracaatını yapması gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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