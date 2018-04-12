237 Memur Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 13 Nisan 2018

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında ilanlar yayımlandı.

12 kamu kurumu, Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yayımladığı ilanında farklı kadrolarda istihdam etmek üzere çok sayıda memur personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Oluközü Belediye Başkanlığı, Vaşington Büyükelçiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu, Sakarya Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi farklı kadrolara personel alımı yapıyor.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 125 PERSONEL ALIMI

Tapu ve Kadastro, geçtiğimiz hafta yayımladığı ilanında KPSS 60 şartı ile 125 personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda kurum taşra teşkilatı bünyesinde boşta bulunan Arşiv Uzmanı kadrosuna sözleşmeli olarak 125 personel alımı yapacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat İllerine yapılan alım için adayların başvurularını 13 Nisan'a kadar yapması gerekmektedir. Başvuru detayları için TIKLAYIN

DİYANET NAKLEN 61 PERSONEL ALIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda kurum içi naklen atama yolu ile 61 İl'e İl Müftü Yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolara yapılacak personel alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Bu sınav aşamalarının ardından 61 adet İl Müftü Yardımcısının ataması yapılacak. Detayları için TIKLAYIN

OLUKÖZÜ BELEDİYESİ 2 ZABITA MEMURU ALIMI

Oluközü Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, zabıta memuru kadrosunda isithdam etmek üzere 2 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Önlisans mezunu olan adaylar arasından yapılacak zabıta alımına başvurularda adayların bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması ve 2016 yılında yapılan KPSS önlisans sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Detaylar için TIKLAYIN

VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ KPSS'SİZ LİSE MEZUNU 1 PERSONEL ALIYOR

Vaşington Büyükelçiliği tarafından bir ilan yayımlandı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında adaylar sözleşmeli sekreter pozisyonunda istihdam edilecek. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımının detayları için TIKLAYIN

EGM 1 PERSONEL ALIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 2018-1. dönem kapsamında sözleşmeli Meteoroloji Mühendisi alımı yapılaağı bildirildi. Ankara Havacılık Dairesi Başkanlığına alınacak personellerin Fakültelerin dört yıllık Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu olması gerekmektedir. Başvuru detayları için TIKLAYIN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK MAAŞLA 10 PERSONEL ALIMI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında 10-15 bin TL maaşlaçalıştırmak üzere 10 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlan detayları için TIKLAYIN

TMSF 10 MEMUR ALIMI YAPIYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta fonu tarafından yayımlanan ilanda 3 kadroda istihdam etmek üzere 20 memur alımı yapılacağı bildirildi. 5 adeti Fon Denetçi Yardımcısı, 10 adet, Fon Uzman Yardımcısı ve 5 adeti Fon avukatı kadrosunda istihdam etmek üzere yapılacak personel alımının detayları için TIKLAYIN

27 AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Sakarya Üniversitesi 6 akademik personel alımı yapıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi 1 akademik personel alımı yapıyor.

Akdeniz Üniversitesi 1 akademik personel alımı yapıyor.

Gümüşhane Üniversitesi 1 akademik personel alımı yapıyor.

Sakarya Üniversitesi 18 akademik personel alımı yapıyor.

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