23 İl'e 1000 Kamu Personeli Alımı Yapılacak: Başvurular Başlıyor (2018 GUY Alımı)

Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuruları başlıyor.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda farklı illerde istihdam etmek üzere 1000 adet Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi. Açıklamada Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuruların 3 Temmuz günü başlayacağına yer verildi.

Başvuruların başlamasında saatler kala biz de memru adaylarına yardımcı olma adına bu haberimizi kaleme aldık ve Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuru şartlarına haberimizde yer verdik.

ALIM HANGİ İLLERE YAPILIYOR?

Alım yapılacak 23 İl ve kontenjan dağılımı şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuru için adaylardan istenen şartlar şu şekilde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taĢımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 3 Temmuz 2018 günü başlayacak. Başvuru yapmak isteyen adayların 3 Temmuz ile 26 Temmuz arasında başvurusunu internet üzerinden yapması gerekmektedir. Başvurular http://sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Gelir Uzman Yardımcılığı için sınav 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınav konuları ise şu şekilde;

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