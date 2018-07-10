Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

222 Yeni Personel Alınacak: ÖSYM Tercih Kılavuzunu Yayımladı

ÖSYM tarafından yapılan son açıklamada KPSS 2018/7 tercih kılavuzuna yer verildi ve 222 yeni kamu personeli atamasının yapılacağı bildirildi.

banner396

222 Yeni Personel Alınacak: ÖSYM Tercih Kılavuzunu Yayımladı

ÖSYM tarafından yapılan son açıklamada KPSS 2018/7 tercih kılavuzuna yer verildi ve 222 yeni kamu personeli atamasının yapılacağı bildirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 15:46
222 Yeni Personel Alınacak: ÖSYM Tercih Kılavuzunu Yayımladı

ÖSYM'den bir osn dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından az önce yayımlanan duyuruda 222 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

ÖSYM'dn yapılan duyuru şu şekilde;

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/7 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat  16.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

Adayların tercih işlemleri için Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

2016 KPSS puanına göre yapılacak atamalarda alımlar hemşire kadrosuna olacak.

TERCİHLERİ

KPSS 2018/7 merkezi yerleştirme ile hemşire alımı için tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacaktır. Tercihler için son gün 16 Temmuz.

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İçin Tercih Kılavuzu İçin Tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KPSSKpss TercihÖSYMMemur AlımıKamu Personeli Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karayolları (KGM) 662 Mülakatsız Kamu Personeli Alımı Duyurusu Yayımlandı
Karayolları (KGM) 662 Mülakatsız Kamu Personeli Alımı Duyurusu Yayımlandı
Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alınacak! 23. Dönem POMEM Mezuniyet Şartı Ne Olacak?
Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alınacak! 23. Dönem POMEM Mezuniyet Şartı Ne Olacak?
Yeni İlan: En Az Lise Mezunu 50 ve Üzeri KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı
Yeni İlan: En Az Lise Mezunu 50 ve Üzeri KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim