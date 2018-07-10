222 Yeni Personel Alınacak: ÖSYM Tercih Kılavuzunu Yayımladı

ÖSYM'den bir osn dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından az önce yayımlanan duyuruda 222 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

ÖSYM'dn yapılan duyuru şu şekilde;

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacaktır. Adaylar tercihlerini, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini KPSS-2018/7 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 16.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

Adayların tercih işlemleri için Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

2016 KPSS puanına göre yapılacak atamalarda alımlar hemşire kadrosuna olacak.

TERCİHLERİ

KPSS 2018/7 merkezi yerleştirme ile hemşire alımı için tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacaktır. Tercihler için son gün 16 Temmuz.

KPSS-2018/7 İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü İle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İçin Tercih Kılavuzu İçin Tıklayın

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