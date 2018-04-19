2018 Sayıştay Kadrolu Memur Alımı Başvuruları Başladı

Sayıştay Başkanlığı KPSS'siz memur alımı başvuruları başladı.

eçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurusunda Sayıştay Başkanlığı, Denetçi Yardımcısı kadrosuna 45 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Öl.me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı aracılığıyla yapılacak başvuru sonrası adaylar yazılı ve sözlü mülakata tabi tutulacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular)

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak.

BAŞVURULAR ÖSYM'DEN

Sayıştay Başkanlığı kadrolu mmeur alımı başvuurları ÖSYM üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve buradan Aday Sayfasına giderek müracaatını yapması gerekmektedir. Başvuru son günü 24 Nisan.

https://ais.osym.gov.tr/

ELEME AŞAMALARI HAKKINDA

Sayıştay tarafından yayımlanan ilanda eleme sınavları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

I. Oturum : 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:15 - 12:15/14:45 - 16:45

II. Oturum : 01 Temmuz 2018 Pazar 10:15 - 12:15/14:45 - 15:45/15:45 - 16:45

Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, bir A4 sayfasını geçmemelidir.) Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir.

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın (http://www.sayistay.gov.tr) web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.

Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bildirileceğinden, adayların; tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 BalgatÇankaya/ANKARA adresine şahsen veya postayla göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir. Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA