2018 MSB En Az Lise Mezunu 496 Memur Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (KPSS Puan Sınırı Yok)

Milli Savunma Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile (puan sınırı yok) memur alımı yapıyor.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda en az lise mezunu adaylar arasından 496 memur alıı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

İlana başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaması, askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması, lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olması gerekmektedir.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Özel Şartları

MSB Sivil memur alımı kadro dağılımı ve başvuru özel şartlarına gitmek için TIKLAYIN

Lise ve Önlisans Mezunlarının Başvuru Yapabileceği Kadrolar

Lise ve önlisans mezunu olan ve KPSS'den geçerli bir puan alan adayların başvuru yapabileceği kadrolar için TIKLAYIN

Başvuru Tarihleri ve Ekranı

Milli Savunma Bakanlığı en az lise mezunu memur alımı başvuruları 12 Şubat tarihine kadar alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini ziyaret etmesi ve yeni başvuru kısmından müracaatını tamamlaması gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

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