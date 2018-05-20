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2018 KPSS Başvurularında Sona Gelindi! KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru ve Sınav Tarihleri

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde sona gelindi.

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2018 KPSS Başvurularında Sona Gelindi! KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru ve Sınav Tarihleri

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde sona gelindi.

20 Mayıs 2018 Pazar 13:44
2018 KPSS Başvurularında Sona Gelindi! KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru ve Sınav Tarihleri

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde sona gelindi. Adaylar 21 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) resmi internet sayfası (www.osym.gov.tr) online olarak yapabilecekler. 2018 KPSS Lisans 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde : 

Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan atama takvimiyse aşağıdaki gibi oldu.

2018 KPSS Tercih Tarihleri 

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.05.2018 13:45
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2018 Kpss2018 Kpss Sınav
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Nur 2 saat önce

Yaaa ben kaçırdım baş vuru yapmayı lütfen birileri bana iyi bi haber versin neoluuur

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