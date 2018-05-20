2018 KPSS Başvurularında Sona Gelindi! KPSS Lise, Önlisans, Lisans Başvuru ve Sınav Tarihleri

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na lisans düzeyinden girecek adaylar için başvuru sürecinde sona gelindi. Adaylar 21 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) resmi internet sayfası (www.osym.gov.tr) online olarak yapabilecekler. 2018 KPSS Lisans 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde :

Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan atama takvimiyse aşağıdaki gibi oldu.

2018 KPSS Tercih Tarihleri

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması KPSS 1. Yerleştirme 12 Mart - 11 Mayıs 2018 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 KPSS 2. Yerleştirme 06 Ağustos - 05 Ekim 2018 11 – 20 Aralık 2018

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