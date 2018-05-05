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2 Günde 3 İlan: 6 Bin 237 Memur Personel Alımı (KPSS'li ve KPSS'siz)

3 Farklı kamu kurumu tarafından DPB'de yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS'li ve KPSS'siz 6 bin 237 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Farklı kadrolara yapılacak memur personel alımında detaylar haberimizde.

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2 Günde 3 İlan: 6 Bin 237 Memur Personel Alımı (KPSS'li ve KPSS'siz)

3 Farklı kamu kurumu tarafından DPB'de yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS'li ve KPSS'siz 6 bin 237 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Farklı kadrolara yapılacak memur personel alımında detaylar haberimizde.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:04
2 Günde 3 İlan: 6 Bin 237 Memur Personel Alımı (KPSS'li ve KPSS'siz)

4 ve 5 Mayıs günleri Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfalarında 3 adet yeni ilan yayımlandı.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve PTT A.Ş. tarafından yayımlanan ilanlarda en az lise mezuu adaylar arasından toplamda 6 bin 237 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan kamu personeli alım ilanları şu şekilde;

 

KYK MEMUR ALIMI

KYK tarafından yayımlanan 2 ilanda en az lise mezunu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlk ilanda 464 personel alımı yapılacağı bildirilirken ikinci ilanda da 756 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Toplamda 1220 adet kamu personeli alımı için başvurular 9 Mayıs günü internet üzerinden alınacak. 

Memur Alım İlanı: 463 Kadın 293 Erkek Kamu Personeli Alımı İçin Tıklayın

En Az Lise Mezunu 464 Kamu Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın

PTT MEMUR ALIMI

PTT tarafından önceki gün yayımlanan ilanda farklı kadrolara KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Avukat, mimar, uzman, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi(Bankacılık),  gişe ve büro görevlisi (sigortacılık), gişe ve büro görevlisi(Pazarlama), gişe ve büro görevlisi (lojistik), gişe ve büro görevlisi  (firma elemanı) ve postacı kadrolarına yapılacak kamu personeli alımında KPSS şartı aranmamaktadır. İlana başvuru yapacak adaylar yazılı ve bazı kadrolar için sözlü sınava tabi tutulacak.

PTT MEMUR ALIMI İLAN METNİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Dışişleri Bakanlığı bilişim kadrosunda istihdam etmek üzere 17 adet kamu personeli alımı yapıyor. 21 Bin TL'ye kadar maaşla çalıştırılmak üzere alınacak personellerde aranan şartlar ve diğer detaylar için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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