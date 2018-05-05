2 Günde 3 İlan: 6 Bin 237 Memur Personel Alımı (KPSS'li ve KPSS'siz)

4 ve 5 Mayıs günleri Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfalarında 3 adet yeni ilan yayımlandı.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve PTT A.Ş. tarafından yayımlanan ilanlarda en az lise mezuu adaylar arasından toplamda 6 bin 237 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan kamu personeli alım ilanları şu şekilde;

KYK MEMUR ALIMI

KYK tarafından yayımlanan 2 ilanda en az lise mezunu kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlk ilanda 464 personel alımı yapılacağı bildirilirken ikinci ilanda da 756 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Toplamda 1220 adet kamu personeli alımı için başvurular 9 Mayıs günü internet üzerinden alınacak.

PTT MEMUR ALIMI

PTT tarafından önceki gün yayımlanan ilanda farklı kadrolara KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Avukat, mimar, uzman, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi(Bankacılık), gişe ve büro görevlisi (sigortacılık), gişe ve büro görevlisi(Pazarlama), gişe ve büro görevlisi (lojistik), gişe ve büro görevlisi (firma elemanı) ve postacı kadrolarına yapılacak kamu personeli alımında KPSS şartı aranmamaktadır. İlana başvuru yapacak adaylar yazılı ve bazı kadrolar için sözlü sınava tabi tutulacak.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Dışişleri Bakanlığı bilişim kadrosunda istihdam etmek üzere 17 adet kamu personeli alımı yapıyor. 21 Bin TL'ye kadar maaşla çalıştırılmak üzere alınacak personellerde aranan şartlar ve diğer detaylar için TIKLAYIN

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