2 Bakanlık 10-15-21 Bin TL Maaşla Çalıştırmak Üzere Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta birer ilan yayımlandı.

İki bakanlık tarafından yayımlanan ilanlarda yüksem maaşla çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. 10 bin TL ile 21 bin TL arası maaşla çalıştırmak üzere yapılan personel alımına başvurular devam ediyor. Alımlar bilişim personeli kadrosuna yapılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 16 PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

PERSONELLERE VERİLECEK MAAŞ

Net Yazılım UzmanI: 10.593,6 TL

Net Yazılım Uzmanı 15.890,4 TL

Net Yazılım Uzmanı 21.187,2 TL

Linux Sunucu Uzmanı 10.593,6 TL

Linux Sunucu Uzmanı 15.890,4 TL

Windows Sunucu Uzmanı 10.593,6 TL

Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı 10.593,6 TL

Network Uzmanı 10.593,6 TL

İlanın başvuru özel şartlarına gitmek için TIKLAYIN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 10 PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya yapmış ya da tecilli olması.

PERSONELLERE VERİLECEK ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (5.296,80) 2 ya da 3 katı kadar maaş verilir.

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