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139 Memur Personel ve İşçi Alımı Başvurusu İçin son Gün: 16 Nisan 2018

8 farklı kamu kurumu, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alımı yapıyor. İlanlara başvuru için son gün 16 Nisan 2018.

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139 Memur Personel ve İşçi Alımı Başvurusu İçin son Gün: 16 Nisan 2018

8 farklı kamu kurumu, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alımı yapıyor. İlanlara başvuru için son gün 16 Nisan 2018.

15 Nisan 2018 Pazar 13:50
139 Memur Personel ve İşçi Alımı Başvurusu İçin son Gün: 16 Nisan 2018

Farklı kamu kurumlarının memur ve personel alımı başvurusu için son saatlere girildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Essen Başkonsolosluğu, Atabey Sulama Birliği, Bayburt Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Hacettepe Üniveresitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi kamu personeli alımı yapıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda KPSS'li ve KPSS şartı olmadan yapılan kamu personeli alımlarına başvuruların 16 Nisan günü sona ereceği belirtildi. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvurusu 16 Nisan günü sona erecekm 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 52 PERSONEL ALIMI

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanında, üniversite hastanesi bünyesinde isithdam etmek üzere mülakatsız KPSS puan sıralaması ile 52 personel alımı yapılacağı bildirildi. Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Röntgen Teknikeri kadrolarına yapılan kamu personeli alımı için başvurular şahsen yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda belirtilen kadro unvanlarını taşıyan adayların, Dilekçe Örneği, Sağlık beyanı, Askerlik beyanı, Adli Sicil Kaydı beyanı, İş Talep Formu, Özgeçmiş, Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, Kimlik Fotokopisi ve KPSS sonuç belgesi ile müracaatını yapması şahsen yapması gerekmektedir.

ATABEY SULAMABİRLİĞİ KPSS'SİZ VE KPSS 60 ŞARTI İLE 10 PERSONEL ALIMI

Atabey Sulama Birliği tarafından DPB'de geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda 1 adeti Harita Kadastro Teknikeri, 5 bedeb işçisi ve 4 adeti Basınçlı Sulama Sistemleri elemanı kadrosunda istihdam etmek üzere en az ilkokul ve önlisans mezunu toplamda 5 personel alımı yapacağını duyurdu.

Harita Kadastro Teknikeri kadrosu için istenen şartlar şu şekilde;

Basınçlı Sulama Sistemleri elemanı kadrosu için istenen şartlar ise şu şekilde;

Beden işçisi alımı için adayların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. İlana başvuru yapacak adayların https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine gitmesi ve işyei unvanı yazan kısma ATABEY yazması gerekmektedir. Başvurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz.

ESSEN BÜYÜKELÇİLİĞİ 1 PERSONEL ALIMI

Essen büyükelçiliği, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPSS'siz personel alımı yapıyor. Başvuru şartları ve başvuru esnasında istenen evraklar şu şekilde;

Başvurular Başkonsolosluğun Am Zehnthof 55, 45307 Essen adresine şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANLARI

Bayburt Üniversitesi 10 akademik personel alımı yapıyor.

Fırat Üniversitesi 10 akademik personel alımı yapıyor.

Hacettepe Üniveresitesi 1  akademik personel alımı yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 36  akademik personel alımı yapıyor.

Pamukkale Üniversitesi  19 akademik personel alımı yapıyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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