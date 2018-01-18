128 Memur Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 19 Ocak 2018

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından DPB'de az sayıda memur alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan bu ilanların bazıları için ilanlar için son saatlere girildi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda bazı ilanlar için son başvuru tarihinin 19 Ocak 2018 Cuma olduğu açıklandı. Peki bu ilanlara kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları ve şekli nedir? Kpsscafe.com.tr olarak başvuruları 19 Ocak günü sona eren ilanları şu şekilde derledik:

EGM Spiker ve Ses Kayıtçısı Alımı Yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere spiker ve ses sanatçısı alımı yapacağını geçtiğimiz ay açıklamıştı. 15 Ocak günü başlayan başvurular 19 Ocak günü sona erecek. Başvuru şartları ve başvuru şekli için TIKLAYIN

Maliye Bakanlığı 4 Personel Alıyor

Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda bilişim personeli pozisyonunda istihdam etmek üzere 4 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanın detayları ve başvuru şekli için lütfen TIKLAYIN

Tarım Bakanlığı 5 Memur Alımı Yapıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ziraat mühendisi ve vetriner fakültesi mezunları arasından müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilana göre alınacak personeller bakanlığın genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7. dereceli 5 adet müfettiş yardımcısı alınacak. İlanın detaylaır ve başvuru şartları için TIKLAYIN

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 11 Memur Alımı

TİKA tarafından yayımlanan ilanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde Genel İdare Hizmetlerinde istihdam etmek üzere 11 personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını 19 Ocak tarihine kadar yapması gerekmektedir. Başvuru şartları ve şekli için TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı 6 Personel Alacak

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan 6 adet Stajyer kontrolör kadrsouna açıktan atama yapılacak. 2017 KPSS'ye girmiş ve en az 70 puan almış adaylar arasından yapılacak alımın detayları için TIKLAYIN

Sakarya Üniversitesi 2 Personel Alacak

Sakarya Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanada bilişim personeli pozisyonunda istihdam etmek üzere 2 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. İlan detayları için TIKLAYIN

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANLARI

Akdeniz Üniversitesi 1 akademik personel alımı yapıyor.

Şırnak Üniversitesi 3 akademik personel alımı yapıyor.

Hacettepe Üniversitesi 78 akademik personel alımı yapıyor.

Bartın Üniversitesi 16 akademik personel alımı yapıyor.

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