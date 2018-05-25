1250 Muhafaza Memuru Alımı-İşte Başvuru Şartları ve Linki

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Memuru alımı yapıyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kendi bünyesidne istihdam etmek üzere 1750 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda alınacak bu sayıdan 1250’sinin Gümrük Muhafaza Memuru kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

İlanın yayımlanmasının ardından geçtiğimiz gün başvurular başladı. Başvuruların başlaması ile birlikte Muhafaza Memuru olmak isteyen adaylar başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Muhafaza Memuru alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2016 yılı KPSS ’de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

’de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almak, En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01/06/1988 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, “Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu” almak.

(Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi istenecektir. Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)

ALIM YAPILACAK İLLER

Yayımlanan ilanda alınacak personellerin aşağıdakli illerde istihdam edileceğine yer verildi:

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Dıyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden alınmaktadır. Adayların başvurularını 1 Haziran’a kadar yapması gerekmektedir.

Açıktan Sözleşmeli Personel Alım Linki için tıklayın

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