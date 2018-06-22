1141 Memur Alımı Detayları Belli Oldu-O Sertifika Sahip Olanlar Başvurabilecek

İŞKUR İMD alım ilanı önceki akşam yayımlandı.

İlanın yayımlanmasının ardından adaylar, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı personeli alımı detaylarını araştırmaya başladı. Yayımlanan ilanda 1141 İş ve Meslek Danışmanı alımı yapılacağına yer verildi. İşte İMD alımı başvuru detayları..

BAŞVURU ŞARTLARI

İMD personeli alımı başvuru süresinde önceki gün bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile daha önce İMD alımında olmayan sözlü mülakat şartı getirildi. İMD alımı için istenen başvuru şartları ise şu şekilde;

Son başvuru tarihi itibari ile en az lisans mezunu olmak.

2016- KPSS Lisans P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Lisans P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Söz konusu aşamalarda, geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunup olunmadığı Mesleki Yeterlilik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek olup, herhangi bir aşamada belge numarası bulunmayan adaylara hak sahipliği tanınmayacaktır.)

Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda İMD olarak çalışmıyor olmak.

Puanlarına ve tercih sıralarına göre birim bazında ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Son sıradaki aday ile puanı eşit olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü sınava katılacakların listesiyle birlikte, sözlü sınava ilişkin esaslar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

ALIM YAPILAN YERLER

BAŞVURU

İMD alımı başvuruları 25 Haziran günü başlayacak. İnternet üzerinden alınna başvurular için başvuru ekranı 25 Haziran günü açılacak. Başvuru ekranı açılır açılmaz bildirim alarak haberdar olmak için;

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