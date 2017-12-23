YSK En Az Lise Mezunu 715 Memur Alacak-İşte Kadro Dağılımı ve İlan Tarihi

Yüksek Seçim Kuruluna memur alımı için TBMM'de bütçe kabul edildi.

Önceki akşam bütçe görüşmeleri tamamlandı. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrası bütçenin tamamı üzerinde Milletvekilleri oylama yaptı ve 2018 yılı bütçeleri kabul edildi. Bütçe görüşmelerinin kabul edilmesinin ardından 2018 yılında memur alımı için izinler de çıktı.

YSK kanununda değişiklik yapılması için geçtiğimiz ay gerçekleşen görüşmeler sonrası, kuruma en az lise mezunu 715 memur alımı yapılacağı kararlaştırılmıştı. Yapılacak alımların 2018 yılı içinde yapılacağı bildirilirken kadro ağılımı da kamuoyuan duyuruldu.

İşte Kadro Dağılımı

Alımlarda KPSS Şartının yanı sıra sözlü sınav şartı da olacak. İlanlar 2018 yılında kademeli olarak yayımlanacak. İlanların :Mart-Haziran ve Ekim dönemlerinde yapılması bekleniyor.

İlanlar yayımlandığı anda haberdar olun.

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