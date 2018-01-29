YÖK'ten Flaş Karar: Bu 52 Bölümden Mezun Olanlar İİBF'lilerin Başvurduğu Kadrolara Başvurabilecek

Yükseköğretim Kurulu tarafından flaş bir karara imza atıldı ve İİBF'lilerin başvuru yapabildiği tüm kadrolara, belirtilen 52 bölümden mezun olanların da başvuru yapabileceğine karar verildi.

YÖK tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Konu :İ.İ.B.F. Mezunlarının Başvurduğu Yerlere Başvuran Programlar İlk.

Devlet Personel Başkanlığı'nın, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nca değişik tarihlerde bazı fakülte ve program mezunları için kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu sınavlarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere başvuru yapabileceklerine ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına tanınan haklardan yararlanabileceklerine ilişkin alman kararların; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel mevzuatlarından kaynaklanan kısıtlar nedeniyle uygulanabilirliğinin bulunmadığı, (örneğin: İçişleri Bakanlığı'nın 21.10.2006 tarihli Kaymakam Adaylığı giriş sınavı ilanında da sınava katılabileceklerin mezun olması gereken fakülteler "Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak şartlı ilana yukarıda yer alan program mezunlarının başvuramaması") söz konusu program mezunları ile ilgili kamu kurumu arasında ihtilafa neden olduğu belirtilen kararların yeniden değerlendirilmesi konusundaki yazısı 17.01.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın görüşü de dikkate alınarak, ekte yer alan tablodaki programların kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu sınavlarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere başvuru yapabileceklerine ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına tanınan haklardan yararlanabileceklerine ilişkin alman kararlarda değişiklik yapılmasına gerek olmadığına ve ekli listede yer alan programlann kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu sınavlarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere başvuru yapabileceklerine ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına tanınan haklardan yararlanabileceklerine ve söz konusu program mezunlarını kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kabul edebileceğine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim."

İİBF'lilerin Başvuru yaptığı kadrolara başvuru yapacak bölümler şu şekilde;

21,09,2007: Bankacılık ve finans bölümü, bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü, ekonomi bölümü, elektrnik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümü, iktisat bölümü, işletme bölümü, konaklama işletmeciliği bölümü, muhasebe ve denetim bölümü, muhasebe ve finans yönetimi bölümü, sigortacılık ve risk yönetimi bölümü, sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü, turizm işletmeciliği bölümü, turizm ve otel işletmeciliği bölümü, turizm ve otelcilik bölümü, turizm ve rehberlik bölümü bölümü, ulusararası finans bölümü, uluslararası ilişkiler bölümü, uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümü, uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü, yönetim bilişim sistemleri bölümü,

22,07,2009: Aktüerya bölümü,

02,06,2010: İşletme bilgi yönetimi,

26,01,2011: Aktüerya bilimleri,

16,03,2011: Sermaye piyasası, sigortacılık bölümü, bankacılık ve finans,

15,02,2012: Uluslarası ticaret ve finans, muhasebe ve finansal yönetim bölümü, yönetim bilişim sistemleri,

17,04,2013: İstatistik,

14,05.2013: Muhasebe,

05,06,2013: Uluslararası ticaret ve lojistik,

05,02,2014: Sigortacılık ve risk yönetimi,

13,05.2014: Uluslararası ticaret,

28,01,2015: Turizm ve otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik, turizm ve büro yönetimi,Turizm işletmeciliği, turizm ve rehberlik,Turizm ve otelcilik, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği,

04,02,2015: Turizm işletmeciliği,

11,02,2015: Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği,

11,02,2015: Denizcilik işletmeleri yönetim bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri,

10,08,2016: Sermaye piyasası, uluslararası ticaret ve lojistik,

14,12,2016: Ekonometri.

(Kararlar tarih sıralamasına göre yazılmıştır)

Kpsscafe.com.tr | Ankara

Kaynak: Memurlar.net