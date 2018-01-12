YÖK 4 Bilişim Personeli Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak. YÖK Bilişim Personeli alımıyla ilgili tüm detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 2016 KPSS ile yabancı dil puanları baz alınarak gerçekleştirilecek başvuru sonuçları sonucunda adayların sözlü sınava tabi tutulacağı, söz konusu sınavdan başarıyla geçenlerinse 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli olarak atanacağı bildirildi. YÖK Bilişim Personeli Alımına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekiyor :

YÖK BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c) 35 yaşından gün almamış olmak

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

g) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

h) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

i) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

j) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

k) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

Başvuru Özel Şartları için TIKLAYIN.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Başvurular YÖK resmi sitesinde (www.yok.gov.tr) bulunan başvuru formunun doldurulması, fotoğraf yapıştırılması ve imzalanmasıyla birlikte 15 Ocak 2018 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 BilkentÇankaya/ANKARA adresine posta yoluyla yapılacak.