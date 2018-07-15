Yeni Yönetim Sisteminde Memur Alımlarında Yaş Şartı Sorunu Çözülecek mi?

Yeni yönetim sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devlet memur alımları ve kamu personel alımları noktasında adayları ve memur olmak isteyenleri mağdur eden 35 yaş şartı sorunu çözülecek mi?

Devlet kendi bünyesinde çalıştırdığı personellere memur veya kamu personeli sıfatı vermektedir. Birçok insan arkasında devletin güvencesini hissetmek adına memur olmak istemektedir. Memur olmak hem toplum nezinde saygınlık hem de maddi güç kazanma noktasında son derece avantajlıdır. Hal böyle olunca devlet memuru olmak için sınavlara girmekte, sınava girmeyenler veya giremeyenler de KPSS'siz memur alım ilanları gibi ilanları takip etmektedir.

Devlet Memurluğu Yaş Şartı Sorunu Çözülecek mi?

Devlet memurluğu yaş şartı sorununun çözülmesi için bu güne kadar birçok adım atıldı ancak hepsi sonuçsuz kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı BİMER ve CİMER verilerine göre insanların Başbakanlık ve Cumhurbanlığı iletişim merkezlerine yazdıkları şikayet bildirimlerinde en çok memur alımı yaş şartı sorunundan bahsettiği görülüyor.

24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye yeni bir yönetim sistemine kavuştu. Artık Başbakanlık gibi bir kurum olmadığı için birçok sorunun silsileye takılmadan çözülebileceğine inanan insanlar var. Nitekim devletin yetkili kadroları da bu yönde açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran Seçimlerinin gayri resmi açıklanmasının ardından ''Türkiye artık yeni bir sürece girdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vatandaşlarımızın sorunları daha hızlı çözülecek ve her türlü sorunun önündeki bürokras engelini kaldırarak yolumuza devam edeceğiz'' demişti.

İşte bu ve buna benzer açıklamalar nedeniyle insanlar bir nebze de olsa umutlandılar. 35 yaş şartına takılan adaylar için umut gibi görünen bu açıklamalar için daha şimdiden hem KPSS CAFE sitesine binlerce yorum gelirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de binlerce talep mektubu gönderildi.

Yeni sistemde memur alımları yaş şartı sorunu ne şekilde çözülecek ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

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