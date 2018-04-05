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Yeni POMEM Alımında Önemli Gelişmeler: 23. Dönem Alımı PÖH Olarak mı Yapılacak?

Yeni dönem polis alımında yeni gelişmeler yaşanıyor. 23. dönem POMEM alımı tarihi belli oldu. Öte yandan EGM'de polis memuru eksiğinin de büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. Peki bu gelişmeler göz önüne alındığında yeni dönem alımları hakkında neler söylenebilir?

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Yeni POMEM Alımında Önemli Gelişmeler: 23. Dönem Alımı PÖH Olarak mı Yapılacak?

Yeni dönem polis alımında yeni gelişmeler yaşanıyor. 23. dönem POMEM alımı tarihi belli oldu. Öte yandan EGM'de polis memuru eksiğinin de büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. Peki bu gelişmeler göz önüne alındığında yeni dönem alımları hakkında neler söylenebilir?

05 Nisan 2018 Perşembe 18:57
Yeni POMEM Alımında Önemli Gelişmeler: 23. Dönem Alımı PÖH Olarak mı Yapılacak?

Yeni dönem polis alımlarını büyük bir heyecan ve merakla bekleyen adayları sevindiren açıklama geçtiğimiz gün gelmişti.

 Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeni dönem POMEM polis alımının ne zaman yapılacağını söyledi. Ayhan, 22. dönem POMEM başvuruları devam ederken 23. dönem POMEM'in Temmuz-Ağustos gibi yapılacağını, bu yönde İçişleri Bakanı Süleymna soylu'nun talimatı olduğunu söyledi.

ADAYLAR PÖH İLANI BEKLİYOR

Son 3 POMEM'de polis memuru alımı olmuştu. 20, 21 ve 22. dönem POMEM'lerde toplamda 33 bin polis memuru alımı yapılmıştı. (22. dönem POMEM polis memuru alımı süreci hala devam ediyor) Art arda polis memuru alımının olması, polis özel harekat alımı bekleyen yüz binlerce genci üzdü. Kadın ve erkek PÖH adayları, sosyal medya ve forum sayfaları üzerinden başlattıkları kampanyalar ile seslerini İçişleri Bakanlığı ile Polis Akademisi başkanlığına iletmeye çalışıyor ve yeni dönem alımlarının PÖH olarak yapılması için yoğun gayret gösteriyor.

Biz de adayların sesi olma adına haberimizi kaleme aldık. Son POMEM alımlarında erkek polis alımında sayı, eğitim düzeyi ve KPSS şartı nedeniyle tamamlanamadı. Son alımlarda sayı tamamlanamamışken Temmuz Ağustos gibi yapılacak POMEM alımında da polis memuru alımı olması, sayının bu sefer çok süşük seviyelerde olmasına neden olacaktır. Çünkü bu yıl yapılacak lisans KPSS'sine ait sonuçlar 31 Ağustos'ta yayımlanacak.

POLİS MEMURU EKSİĞİ GİDERİLMEK ÜZERE

Son POMEM'lerde polis memuru alımı olması ve ehliyet ruhsat işlemlerinin EGM'den alınıp Nüfus Müdürlüklerine verilmesi ile 13 bin polisin göreve dönecek olması ile polismemuru eksiğinde ciddi olan eksiğin büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor.

ADAYLARIN TALEPLERİ

İlan bekleyen adaylar, öncelikle yeni dönem alımlarının PÖH olarak yapılmasını istiyor. PÖH alımını bekleyen adaylar, alımlar için taleplerini aşağıdaki yorum kısmına yazıyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Selma 4 saat önce

Lise mezunu ve bayan alimi olmali yillardir bunu bekliyoruz kpss sarti da olmasin

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Murat 4 saat önce

Pöh alımı yapılmalı ve yaş sınırı esnetilmeli en azından bi ocak sonrası baz alınması gerekmektedir

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Alperen 4 saat önce

Lütfen 23. Dönem PÖH alımı olarak yapılsın

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Rıdvan 4 saat önce

Lise mezunu pöh ilanı bekliyoruz

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Hülyanur SELÇUK 4 saat önce

Lütfen Lise MEZUNU BAYAN PÖH ALIMI EN KISA ZAMANDA ALINSIN

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Ertuğrul genç 4 saat önce

Pöh alımlarının acılmasını istiyoruz

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arzu 4 saat önce

Poh de en azindan yas 30 olsun

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Yunus 4 saat önce

Ne kpss sarti kalkiyo ne pöh ilanı açılıyor yapın artık bi güzellik be lütfen

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